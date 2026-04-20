'식포일러' 데프콘, '나는 셰프'로 전향? "최강록은 영철, 김도윤은 옥순 같아"

사진=SBS

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[스포츠조선 조지영 기자] 데프콘이 최강록 셰프와 김도윤 셰프의 환상의 케미를 예고했다.

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지난 17일 오후 서울 마포구에 위치한 상암 심스페이스에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘, 그리고 손정민·하정석 PD가 참석했다.

최강록과 김도윤 셰프와 '식포일러'를 이끈 데프콘은 "티저를 봐도 알겠지만 두 셰프는 시골의 사이 좋은 노부부 느낌이다. 브로맨스 같은 찐한 호흡이 느껴진다. 김도윤은 방송을 굉장히 잘하고 싶어하지만 비즈니스로 이용하겠다는 욕망의 눈빛이 아니라 방송이 너무 즐거운 것 같다. 사람들이 자신을 귀여워해주고 예쁨 받는 것에 대해 즐기는 것 같다. 참 아름다운 사람인 것 같다. 김도윤 셰프를 보면 관찰하는 맛이 있다. 최강록 셰프는 '사람이 어떻게 저렇게 단단할 수 있나' 싶었다"고 웃었다.

최강록·김도윤 셰프의 브로맨스를 직관하게 된 데프콘은 '나는 솔로'를 잇는 '나는 셰프'로 세계관을 확장했다는 우스갯소리를 듣기도 했다. 이에 데프콘은 "셰프들을 많이 알지도 못하고 미식 프로그램도 많이 해보지 않아 잘 모르겠지만, 이 두 셰프를 보면서 '나는 솔로' 출연자들 못지 않게 매력이 있다. 최강록은 영철 같고 김도윤은 옥순 같다. 양파인데 무지개빛 양파 같은 사람이다. 현장에서 감탄한 순간이 많았다. 진귀한 사람인 것 같다. 두 셰프를 알아가는 맛도 참 맛있게 즐길 수 있을 것이다"고 애정을 전했다.

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'최강로드-식포일러'는 진정한 맛쟁이들이 전국 방방곡곡을 떠돌아다니며 각자의 경험과 디테일한 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며, 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다. 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘이 출연하고 '틈만 나면,'의 후속으로 오늘(21일) 오후 9시에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com