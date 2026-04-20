허경환, 사기 피해로 30억 빚→파산 위기…동업자 뒤통수에 "인생 끝났다" ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자] 허경환이 동업자게 사기를 당해 힘들었던 시간을 떠올렸다.

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지난 19일 방송된 SBS '미운우리새끼'에서 양치승의 15억 사기 피해 이야기가 공개된 가운데, 이를 듣던 허경환 역시 자신의 아픈 과거를 조심스럽게 꺼내 눈길을 끌었다.

이날 허경환은 양치승의 15억 사기 피해 스토리에 "나도 옛날에 큰 사기 사건이 있었다"라면서 힘들었던 당시를 떠올렸다.

허경환은 예능 프로그램에 출연해 과거 닭가슴살 사업으로 연 매출 300억 원을 올리며 승승장구하던 중, 믿었던 동업자에게 사기를 당해 30억 빚이 생겼다고 밝힌 바 있다. 현재는 빚을 모두 갚은 상황이었다.

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허경환은 당시를 떠올리며 "충격을 너무 세게 받으니까 그냥 해탈하게 됐다. '나 파산이다. 여기서 끝이다. 통영을 내려가는 수밖에 없겠구나' 라는 생각이 들었다"라고 털어놨다.

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이어 그는 "왜냐하면 감당할 수 없는 일이 한 번에 왔다"라면서 "이후 오히려 평화로워지고 심지어는 잠이 오더라"면서 버거운 현실에 무뎌질 수밖에 없었던 심경을 담담하게 전해 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com