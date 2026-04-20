'韓 축구 초대박' 김민재 선발 풀타임, B·뮌헨 4경기 남기고 35번째 분데스리가 우승 조기 확정..'트레블 가자'

작년 분데스리가 우승했을 때의 김민재 캡처=바이에른 뮌헨 구단 SNS

케인 AFP

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 바이에른 뮌헨이 독일 분데스리가 통산 35번째 우승을 조기 확정했다. 두 시즌 연속 정상이다. 김민재는 뮌헨에서 두번째 정규리그 우승 트로피를 들어 올리게 됐다.

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뮌헨은 20일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어지는 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 30라운드 홈 경기서 4대2 대승을 거두며 조기 우승을 차지했다. 뮌헨은 승점 79점으로 2위 도르트문트(승점 64)와 승점차를 15점까지 벌렸다. 따라서 남은 리그 4경기 결과에 상관없이 우승을 확정했다. 뮌헨은 포칼(FA컵)과 유럽챔피언스리그에서도 우승에 도전 중이다. 두 대회에서도 준결승까지 올라 있는 상황이다.

김민재는 유럽 진출 이후 세번째 정규리그 우승을 차지했다. 그는 먼저 나폴리에서 2022~2023시즌 세리에A 정상에 올랐다. 그 시즌에 세리에A 최고 수비수상을 받았다. 그해 여름, 바이에른 뮌헨으로 이적했고, 첫 시즌엔 정상에 오르지 못했다. 분데스리가에선 2024~2025시즌 조기 우승에 이어 이번 시즌까지 두 시즌 연속 일찌감치 정상에 섰다.

무시알라(오른쪽)과 데이비스 EPA

뱅상 콤파니 감독의 뮌헨은 슈투트가르트를 상대로 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 잭슨, 2선에 루이스 디아스-게레이루-무시알라, 더블 볼란치로 고레츠카-키미히, 포백에 알폰소 데이비스-이토 히로키-김민재-스타니시치, 골키퍼로 우르빅을 투입했다. 로테이션을 가동했다. 지난 주중에 레알 마드리드와의 챔피언스리그 8강전에 나섰던 케인, 올리세, 우파메카노, 요나탄 타 등은 벤치에서 시작했다. 슈투트가르트도 4-2-3-1 포메이션으로 맞대응했다.

뮌헨 선수들 AFP

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뮌헨은 전반 21분 상대 퓌리히에게 선제골을 내줬다. 측면이 뚫렸다. 0-1로 끌려간 뮌헨은 전반 32분 무시알라의 측면 돌파에 이은 크로스를 가운데에서 게레이루가 오른발로 마무리해 동점골(1-1)을 뽑았다. 승부를 원점을 돌린 1분 후 뮌헨은 디아스의 도움을 받은 잭슨이 바로 역전골을 터트렸다. 기세를 올린 뮌헨은 전반 37분 데이비스의 슈팅이 상대 선수를 맞고 굴절되면서 골문으로 빨려들어가 세번째 골이 터졌다. 뮌헨이 전반전을 3-1로 앞선 채 마쳤다. 이미 이때 경기 결과는 갈린 셈이었다.

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뮌헨은 후반전 시작과 함께 무시알라와 디아스를 빼고 케인과 올리세를 투입, 공격의 고삐를 더 조였다. 더 많은 골을 넣겠다는 것이다. 케인은 투입 7분 만에 네번째 골을 넣었다. 이번 시즌 리그 뮌헨이 4-1로 도망갔다. 뮌헨은 추가골을 넣지 못했다. 반면 슈투트가르트는 안드레스가 한골을 더 넣었다. 뮌헨이 2골차 승리하며 조기 우승을 확정했다. 센터백으로 선발 풀타임을 뛴 김민재는 평점 8.1점(사커웨이 기준)을 받았다. 수비수 중 가장 높은 평점이다.

슈투트가르트 토마스를 수비하고 있는 김민재(오른쪽) AP

뮌헨의 다음 일정은 23일 오전 3시45분 레버쿠젠과의 포칼 준결승 원정 경기다. 그후 25일 마인츠와의 리그 원정 경기에 이어 29일 파리생제르맹과 챔피언스리그 준결승 원정 1차전을 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com