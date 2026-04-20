'韓 축구 초대박' 김민재 선발 풀타임, B·뮌헨 4경기 남기고 35번째 분데스리가 우승 조기 확정..'트레블 가자'

[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 바이에른 뮌헨이 독일 분데스리가 통산 35번째 우승을 조기 확정했다. 두 시즌 연속 정상이다. 김민재는 뮌헨에서 두번째 정규리그 우승 트로피를 들어 올리게 됐다.
뮌헨은 20일(한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어지는 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 30라운드 홈 경기서 4대2 대승을 거두며 조기 우승을 차지했다. 뮌헨은 승점 79점으로 2위 도르트문트(승점 64)와 승점차를 15점까지 벌렸다. 따라서 남은 리그 4경기 결과에 상관없이 우승을 확정했다. 뮌헨은 포칼(FA컵)과 유럽챔피언스리그에서도 우승에 도전 중이다. 두 대회에서도 준결승까지 올라 있는 상황이다.
김민재는 유럽 진출 이후 세번째 정규리그 우승을 차지했다. 그는 먼저 나폴리에서 2022~2023시즌 세리에A 정상에 올랐다. 그 시즌에 세리에A 최고 수비수상을 받았다. 그해 여름, 바이에른 뮌헨으로 이적했고, 첫 시즌엔 정상에 오르지 못했다. 분데스리가에선 2024~2025시즌 조기 우승에 이어 이번 시즌까지 두 시즌 연속 일찌감치 정상에 섰다.
뱅상 콤파니 감독의 뮌헨은 슈투트가르트를 상대로 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 잭슨, 2선에 루이스 디아스-게레이루-무시알라, 더블 볼란치로 고레츠카-키미히, 포백에 알폰소 데이비스-이토 히로키-김민재-스타니시치, 골키퍼로 우르빅을 투입했다. 로테이션을 가동했다. 지난 주중에 레알 마드리드와의 챔피언스리그 8강전에 나섰던 케인, 올리세, 우파메카노, 요나탄 타 등은 벤치에서 시작했다. 슈투트가르트도 4-2-3-1 포메이션으로 맞대응했다.
뮌헨은 전반 21분 상대 퓌리히에게 선제골을 내줬다. 측면이 뚫렸다. 0-1로 끌려간 뮌헨은 전반 32분 무시알라의 측면 돌파에 이은 크로스를 가운데에서 게레이루가 오른발로 마무리해 동점골(1-1)을 뽑았다. 승부를 원점을 돌린 1분 후 뮌헨은 디아스의 도움을 받은 잭슨이 바로 역전골을 터트렸다. 기세를 올린 뮌헨은 전반 37분 데이비스의 슈팅이 상대 선수를 맞고 굴절되면서 골문으로 빨려들어가 세번째 골이 터졌다. 뮌헨이 전반전을 3-1로 앞선 채 마쳤다. 이미 이때 경기 결과는 갈린 셈이었다.
뮌헨은 후반전 시작과 함께 무시알라와 디아스를 빼고 케인과 올리세를 투입, 공격의 고삐를 더 조였다. 더 많은 골을 넣겠다는 것이다. 케인은 투입 7분 만에 네번째 골을 넣었다. 이번 시즌 리그 뮌헨이 4-1로 도망갔다. 뮌헨은 추가골을 넣지 못했다. 반면 슈투트가르트는 안드레스가 한골을 더 넣었다. 뮌헨이 2골차 승리하며 조기 우승을 확정했다. 센터백으로 선발 풀타임을 뛴 김민재는 평점 8.1점(사커웨이 기준)을 받았다. 수비수 중 가장 높은 평점이다.
뮌헨의 다음 일정은 23일 오전 3시45분 레버쿠젠과의 포칼 준결승 원정 경기다. 그후 25일 마인츠와의 리그 원정 경기에 이어 29일 파리생제르맹과 챔피언스리그 준결승 원정 1차전을 갖는다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com