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백보람, 月 2억 벌던 쇼핑몰 CEO 현실 "남은 건 빚..지금 마이너스"

백보람, 月 2억 벌던 쇼핑몰 CEO 현실 "남은 건 빚..지금 마이너스"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 백보람이 과거 쇼핑몰 운영 당시 한 달에 2억 원씩 벌었다고 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '최초 공개! 웃찾사 백보람 20년 만의 근황 쇼핑몰로 월 2억씩 벌었었죠!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 백보람이 게스트로 출연해 근황을 전했다.

이날 백보람은 전성기 시절 벌었던 돈을 다 썼다고 밝히며 "너무 오래 쉬었다. 중간에 드라마를 조금씩 했지만 돈이 안 된다. 쇼핑몰 쉰 지도 오래됐다"고 털어놨다.

쇼핑몰 운영을 그만두게 된 이유에 대해서는 "너무 큰 곳이 많이 생겨서 우리가 그 가격을 맞추려면 가격을 내려야 되는데 그러니까 진짜 마이너스가 났다. 접을 때 돈이 너무 많이 들었다"고 설명했다. 이어 "진짜 남은 게 없다. 또 쓰던 게 있으니까 아무 생각 없이 살다 보니 오늘 여기 있게 됐다"고 덧붙였다.

백보람, 月 2억 벌던 쇼핑몰 CEO 현실 "남은 건 빚..지금 마이너스"

백보람이 현재 청담동에 산다는 말에 미키광수는 "집을 바꾸자"고 제안했다. 이에 백보람은 "산동네 산다. 빚 있는데 괜찮냐"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

과거 쇼핑몰 운영 당시 한 달에 2억 원씩 벌었다는 백보람은 현재 상황에 대해 "지금은 마이너스"라고 밝혔다. 그러면서 "멋 부리는 것도 되게 좋아했는데 이제 나이가 들다 보니까 관심이 없어졌다. 옷도 관심도 없고 입고 나갈 때도 없다"고 말했다.

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