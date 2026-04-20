이훈 "경제활동 전혀 못해" 안타까운 근황....3년째 작품 무산→은퇴 고민 ('물어보살')

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[스포츠조선 정안지 기자]오늘(20일) 밤 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 361회에서는 배우 이훈이 출연해, 반복되는 작품 무산 속에서 배우 인생의 기로에 선 고민을 털어놓는다.

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이훈은 "최근 3년간 작품이 계속 엎어지면서 사실상 일을 못 하고 있는 상황"이라며 말문을 연다. 2024년 촬영 예정이던 드라마가 무산된 데 이어, 2025년 미국 촬영 작품 역시 무기한 연기, 올해 준비했던 작품마저 제작비 문제로 중단되며 공백기가 길어졌다는 것. 그는 "배우로 일을 못 한다면 과감히 포기할 수도 있다"며 솔직한 심정을 밝힌다.

그는 "출연을 결정하면 역할 준비에 모든 시간을 쏟는데, 작품이 엎어지면 그동안 경제활동을 전혀 못 한다"며 답답함을 호소한다. 실제로 그는 할리우드 영화에서 한국 킬러 팀장 역할을 맡아 10kg을 감량했고, 이후 해당 영상을 본 감독의 섭외로 참여한 드라마 역시 무산되는 아픔을 겪었다고. 이어 또 다른 작품을 위해 10kg 이상 벌크업까지 했지만, 이마저도 제작이 취소됐다며 허탈함을 더한다.

이훈은 "배부른 소리라고 할 수 있지만 그건 진짜 오해다. 일을 그만두지도, 이어가지도 못하는 희망 고문일 뿐"이라며 안타까움을 자아낸다.

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사연을 들은 이수근은 "충분히 이해된다"며 깊이 공감하고, 서장훈은 "개인적으로 연기는 무조건 해야 한다"고 단호하게 말한다. 이어 서장훈은 "쌓아온 커리어가 아깝다"며 "이제는 '인생을 이야기하는 배우'라는 이미지를 적극적으로 어필해야 한다"고 강조한다. 또, "자존심을 내려놓고 먼저 기회를 잡으려는 태도가 필요하다. 그런 모습이 알려지면 오히려 더 많은 제안이 들어올 것"이라며 현실적인 조언을 덧붙인다.

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한편, 이수근은 "이훈이 아니라 '이혼'으로 이름을 바꿔보는 건 어떠냐"고 농담을 던져 웃음을 자아낸다. 이어 "이런 얘기 잘 안 하는데 올해 7월인지, 내년 7월인지 확실하진 않지만 큰 게 들어온다"라며 촉을 드러내기도 한다. 이외에도 이수근과 이훈이 서로 티격태격하는 케미를 선보이며 현장을 유쾌하게 만든다.

anjee85@sportschosun.com