[공식] '살목지' 2주 연속 흥행 1위..150만 돌파 목전→김혜윤X이종원 '망사' 관계성까지 화제

사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 공포 영화 '살목지'(이상민 감독, 더램프 제작)가 2주 연속 주말 박스오피스 1위를 차지하며 극장가 공포 신드롬을 이어가고 있다.

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20일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '살목지'는 지난 17일부터 19일까지 47만2109명의 관객을 동원하며 2주 연속 주말 전체 박스오피스 정상을 수성했다. 이로써 '살목지'는 12일 연속 박스오피스 1위를 차지한 데 이어 누적 관객수 146만1837명을 넘어서며, 개봉 3주 차에도 멈추지 않는 장기 흥행을 예고하고 있다.

손익분기점 돌파부터 100만 관객 달성, 개봉 2주 연속 주말 박스오피스 1위, 12일 연속 박스오피스 1위까지, 멈출 줄 모르는 흥행 질주로 극장가를 평정하고 있는 '살목지'.

열린 결말에 대한 다양한 해석과 일명 망사(망한 사랑)인 수인(김혜윤)과 기태(이종원)의 관계성을 파고드는 팬들이 N차 관람을 이어가고 있어, '살목지'가 앞으로 거둘 성과에도 이목이 집중된다.

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'살목지'는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했고 '귀신 부르는 앱: 영'의 이상민 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com