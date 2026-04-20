문근영, 다이어트 놨다더니.."'문근영 닮았다'고, 나인지 모른다"(유퀴즈)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]배우 문근영이 한층 여유로워진 근황과 함께 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

Advertisement

20일 유 퀴즈 온 더 블럭 공식 계정에는 "문근영이 왜 시장에서 나와?"라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.

영상 속 유재석은 문근영에게 "요즘 하고 싶은 거 다하고 재밌게, 행복하게 하루 하루 보내고 계신다고 하더라. 시골 장을 그렇게 가신다던데, 안 알아보냐"라고 물었다.

이에 문근영은 "마스크를 쓰고 지방 시장에 가면 상인분들이 제 눈을 보시고는 설마 문근영이 왔을 거라고 생각을 못 하시고 '거시기 닮았다'라고 말씀하신다"며 말문을 열었다. 이어 "닮았다는 얘기를 자주 듣는다고 맞장구를 치면 상인분들도 '진짜 많이 닮았다'며 신기해하신다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

이를 들은 MC 유재석은 "넉살이 정말 많이 좋아졌다"며 놀라움을 드러냈고, 한층 편안해진 문근영의 분위기에 감탄을 보냈다.

Advertisement

특유의 소탈한 매력과 재치 있는 입담으로 분위기를 이끈 문근영은 오랜 시간 투병을 이겨낸 뒤 더욱 밝아진 모습으로 눈길을 끌었다.

한편 문근영은 2017년 오른팔에 갑작스러운 통증을 느껴 병원을 찾았고, 결국 급성구획증후군 진단을 받았다. 이후 네 차례에 걸친 수술을 견디며 긴 치료의 시간을 보냈고, 마침내 2024년 완치 소식을 전하며 많은 이들의 응원을 받았다.