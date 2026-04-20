오는 28일 출시하는 한국 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격', 파이널 테스트 성료

Advertisement

Advertisement

Advertisement

조이시티는 엔드림의 관계사 레드징코게임즈가 개발한 한국 역사 MMORPG '임진왜란: 조선의 반격'의 파이널 테스트를 성황리에 종료했다고 20일 밝혔다.

이번 파이널 테스트는 오는 28일 정식 출시에 앞서 서비스 안정성과 게임 완성도를 최종 점검하기 위해 오픈형 테스트로 진행됐다. 테스트에 참여한 이용자들은 영웅과 화차 등 병기를 조합해 다수의 적과 맞붙는 인카운터 전투의 전략적 요소에 높은 만족도를 보였으며 해상 전투, 필드 공성전 등 다양한 전장에 대한 긍정적인 평가를 했다고 조이시티는 전했다.

전투 외에도 채집과 제조를 기반으로 한 경제 생태계도 주목받았다. 전투와 채집으로 재료를 모으고 제조를 통해 필요한 물품을 직접 만들었으며, 실시간으로 변동되는 물품 시세에 맞춰 활발한 거래가 이뤄졌다.

Advertisement

레드징코게임즈 김태곤 디렉터는 "이번 파이널 테스트에 적극적으로 참여해 주시고 소중한 의견을 남겨주신 모든 이용자분들께 깊은 감사를 드린다. 보내주신 피드백을 반영해 28일 완벽한 서비스를 선보이겠다"고 전했다. '임진왜란: 조선의 반격'은 충무공 탄신일인 4월 28일 모바일과 PC 플랫폼 동시 정식 출시를 앞두고 현재 공식 홈페이지와 앱 마켓을 통해 사전 예약을 진행중이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com