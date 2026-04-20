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장근석 전 여친 "너는 갱생 안 돼"...뼈 부러지는 '팩폭' 스스로 폭로 '자폭'

장근석 전 여친 "너는 갱생 안 돼"...뼈 부러지는 '팩폭' 스스로 폭로 '자폭'

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 장근석이 전 여자친구의 팩폭을 스스로 폭로했다.

오늘(20일) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 '아시아 프린스' 장근석과 '반전 매력남' 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다.

최근 진행된 녹화에 참여한 장근석은 잊혀진 줄 알았던 싸이월드 흑역사가 감옥 입성과 동시에 봉인 해제되며 당혹감을 감추지 못했다. 이어 그가 일본 공연에서 선보였다는 파격적인 퍼포먼스도 공개됐다. 침대 위에서 팬들을 향해 "나랑 잘 사람?"이라 외쳤다는 보법이 다른 장근석의 팬 서비스에 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 이에 장근석은 "같이 누워줄 사람이라고 했다"며 적극 해명에 나섰고, 현장에서 직접 침대 퍼포먼스를 선보이기도 해 일동 경악시켰다.

이어 아직 미혼인 장근석과 최다니엘의 독특한 취향이 담긴 이상형도 공개됐다. 먼저 최다니엘은 이상형으로 "얼굴이 동그랗고 광대가 있는 새가슴"을 꼽았다. 이에 장근석이 본인은 외모를 보는 속물이 아니라고 밝히며 "백미러로 보이지 않을 때까지 손 흔들어주는 여자"가 좋다고 특이한 취향을 고백해 모두의 웃음을 샀다. 여기에 장근석은 전 여자 친구에게 "너는 갱생이 안 돼"라는 말을 들었던 경험을 털어놓으며 현장을 발칵 뒤집었다는 후문이다.

장근석 전 여친 "너는 갱생 안 돼"...뼈 부러지는 '팩폭' 스스로 폭로 '자폭'

한편 장근석과 최다니엘이 '아저씨' 호칭을 두고 뜨거운 논쟁을 벌였다. 서로 "너는 아저씨가 맞다"며 폭풍 디스를 쏟아내던 가운데, 장근석은 자신이 아저씨가 아님을 주장하며 "한 여성이 날 오빠라 부르며 번호를 따갔다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 질세라 최다니엘은 "나도 편의점에서 신분증 검사했다"고 맞받아쳤지만, 오히려 모두의 의심을 사며 진땀만 흘렸다는 후문이다.

장근석, 최다니엘의 통제 불가한 매력은 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com

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