[인터뷰①]'베팅 온 팩트' 박성민 "'군 가산제' 쇼츠, 입장 전달 안 됐다…군장병 헌신·희생에 감사"

'베팅 온 팩트' 박성민. 사진 제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 정치인 박성민이 '베팅 온 팩트'로 생긴 오해를 바로 잡았다.

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웨이브 오리저널 '베팅 온 팩트'에 참가 중인 박성민 플레이어는 20일 서울 여의도 포스트타워에서 스포츠조선과 만나 "'군 가산제' 쇼츠로 나와 입장 전달 잘 안 됐다"라며 "군장병 헌신과 희생에 감사하다"라고 했다.

'베팅 온 팩트'는 가짜 뉴스가 범람하는 시대, 방송인 장동민, 이용진, 예원, 시사평론가 진중권, 정영진, 정치평론가 헬마우스, 더불어민주당 소속 정당인 박성민, 국민의힘 대변인 강전애 등 8인이 격리된 공간에서 생활하며 게임을 통해 다양한 뉴스의 진위 여부를 가리는 리얼리티 게임쇼다.

특히 박성민과 강전애는 각각 더불어민주당과 국민의힘을 대표했던 인물로, 프로그램 내 '양극단 조합'의 핵심 축이다.

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먼저 방송을 시청한 소감으로 박성민은 "게임을 풀 때는 고통스러웠는데, 시청자분들에게는 큰 재미가 됐을 것 같다"라고 말했다.

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정치 현장이 아닌 예능 서바이벌, 그것도 '뉴스'를 소재로 한 프로그램에 출연을 결심하게 된 결정적인 이유에도 궁금증이 생긴다.

박성민은 "연예인분들은 제가 잘 볼 기회는 없지 않느냐. 방송을 해도 정치인분들 많이 만나니까, 말하는 내용도 딱딱할 수밖에 없고, 새로운 사람에 만나는 것에 기대가 커졌다. 이런 분들과 시간을 보내고 재밌겠다는 기대로 참여했다"고 밝혔다.

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이어 전작에 '더 커뮤니티'를 찍었던 것을 언급하며 "웨이브 딸이 되겠다는 당찬 포부로 시작했다. 시청자분들의 반응을 보니까, 제가 잘 했다고 생각할 때 못 했다고 보시거나, 제가 못 했다고 생각할 때 잘 했다고 보시더라. 다채롭게 보는 반응을 보며, 예능이 가지는 힘이 큰 거 같더라"며 웃었다.

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정당인으로 프로그램 출연에 부담도 있었을 것으로 보인다. 박성민은 "민주당 사람은 다 저렇게 생각하나 보다. 제 의견이 민주 진영을 대표하는 것으로 보일까봐 위험도도 있었다. 근데 매번 이걸 생각하면서 플레이를 할 수는 없었다. 부담감과 위험은 알고 있어서, 솔직한 자세로 임하려고 했다"고 답했다.

당의 반응도 언급했다. 박성민은 "의원님들이 보셨다며, 잘 싸우고 있다고 하더라"고 했고, 강전애는 "방송국에 가면 다 보셨다고 하더라. 그리고 저 때문에 웨이브로 유입을 많이 했다. 정치쪽 숏츠로 많이 돌기도 하고, 여야 없이 많이 말하는 것 같다"라고 밝혔다.

프로그램이 '가짜 뉴스'를 다루는 만큼, 정치인으로서 직접 가짜 뉴스나 왜곡 보도의 피해를 입어본 경험에 대한 이야기도 나왔다. 박성민은 "뉴스라기 보다는, 온라인상에서 의견이 교환되는 오해들은 있는 거 같다. 집안 배경에 대한 오해라든지, 정치 입문 루트나 편입한 과정에 대한 루머는 워낙 많다. 요즘에 SNS 댓글 달아 주신 분들은 '비례대표의원'으로 아시더라. 나를 이렇게 생각해 주시구나라는 생각도 한다. 온라인상에서 여론이 생기는 여파로 생각한다"고 털어놨다.

실제 게임이 진행될수록 균열의 방향은 바뀌었다. 평소 뉴스 리터러시와 논리에는 자신 있었을 두 사람이지만, 외부와 단절된 공간에서 펼쳐진 '팩트 전쟁'은 예상보다 훨씬 가혹던 것. '팩트'를 가려내야 살아남는 구조 속에서, 감정이 아닌 판단과 전략이 우선되기 시작하면서다.

박성민은 "반성과 참회를 하면서 임했다. 제가 오만했더라. 끝을 가면서 서로를 의심하게 되는 딜레마에 빠졌다. 그래도 뉴스를 소비하는 절대량이 중요하지는 않았던 것 같더라"고 전했다.

특히 박성민은 장동민과 '군복무 가산점'을 두고 격렬하게 붙는 장면으로 화제를 모으기도 했다.박성민은 "민감한 주제가 쇼츠로 나와서, 제 입장이 잘 전달이 안 된다고 생각했다. 쇼츠가 가지고 있는 시스템이 있으니까"이라며 "'군 가산제' 논란에서 느낀 게, 군장병의 헌신과 희생을 인정 안 하는 게 아닌데, 그분들께는 그렇게 느낄 수 있을 것 같더라. 저는 감사한 마음이 있는데, 그걸 보상하는 방식이 과연 가산제가 있어야 하느냐라는 얘기였다"고 해명했다.

웨이브 '베팅 온 팩트' 매주 금요일 오전 11시 웨이브에서 독점 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com