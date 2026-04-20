'은밀한 감사' 이수현 감독 "로맨스? 기대에 부응하도록…아이디어 쥐어짜냈다"

신혜선, 공명, 이수현 감독, 홍화연, 김재욱(왼쪽부터) 사진 제공=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] 이수현 감독이 '은밀한 감사' 연출에 중점을 둔 부분을 이야기했다.

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이수현 감독은 20일 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 온라인 제작발표회에서 "저희 드라마가 에피소드물이다 보니, 한 장르에 치우치지 않도록 신경을 썼다"며 "로맨스도 기대에 부응하도록 아이디어를 쥐어짰다"라고 했다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.'그놈은 흑염룡'의 이수현 감독이 메가폰을 잡았고, '일타스캔들'에서 양희승 작가와 함께 호흡한 여은호 작가가 집필을 맡았다. 여기에 '일타스캔들', '아는 와이프', '역도요정 김복주' 등 수많은 '인생 로코'를 탄생시킨 양희승 작가가 크리에이터로 참여해 완성도를 더했다.

이 감독은 작품에 대해 "사실 '감사'라는 단어가 제목에 있어서 딱딱한 오피스물이라고 생각하실 수도 있는데, 대부분의 이야기는 인간 군상을 다룬 거다. 사내 부부 이야기는 물론, 불륜, 직장 내 괴롭힘, 억울한 루머를 겪는 사람들의 이야기를 짠하고 코믹하게 다뤘다"며 "저런 에피소드들을 주인공들이 감사하고 조사하면서 이들의 관계도 성장하면서 밀도 있게 진행된다"고 소개했다.

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이어 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "아무래도 에피소드물이다 보니, 한 장르에 너무 치우치지 않도록 신경을 썼다. 보시는 분들이 장르의 밸런스가 안 맞다고 생각하시지 않도록 적절히 융화했다"며 "또 시청자 분들이 멜로에 대한 기대가 크시다 보니, 그 기대에 부응하도록 아이디어를 쥐어짜 내보기도 했다"고 전했다.

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한편 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com