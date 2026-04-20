'은밀한 감사' 신혜선 "'레이디 두아'도 좋았지만, 밝고 가벼운 장르 원했다"

사진 제공=tvN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신혜선이 '은밀한 감사'에 참여하게 된 계기를 전했다.

Advertisement

신혜선은 20일 진행된 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 온라인 제작발표회에서 "'레이디 두아'도 좋았지만, 좀 더 밝고 가벼운 장르의 작품을 하고 싶었다"라고 했다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다.'그놈은 흑염룡'의 이수현 감독이 메가폰을 잡았고, '일타스캔들'에서 양희승 작가와 함께 호흡한 여은호 작가가 집필을 맡았다. 여기에 '일타스캔들', '아는 와이프', '역도요정 김복주' 등 수많은 '인생 로코'를 탄생시킨 양희승 작가가 크리에이터로 참여해 완성도를 더했다.

신혜선은 은밀한 비밀을 간직한 또라이 감사실장 주인아로 돌아왔다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "인아는 알고 보면 여린 면도 있는 친구다. 회사의 임원이자, 아래 사원들을 이끌어가는 사람으로서 다 맞는 말만 하는데, 다들 무서워하고 서운해하더라. 그래서 제가 인아에 빙의됐던 것도 아닌데 괜히 혼자 다그쳤다(웃음). 조금은 더 부드럽게 완화해서 둥글둥글하게 잘 말할 수 있었는데, 그런 부분은 부족했다"고 말했다.

Advertisement

앞서 신혜선은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'를 통해 글로벌 시청자들의 많은 사랑을 받았던 바 있다. 이에 그는 차기작으로 '은밀한 감사'를 선택한 이유에 대해 "솔직히 말씀드리면, '레이디 두아'도 좋았지만, 너무 장르가 어두웠다. 일적으로나 개인적으로 털어내고 싶었고, 밝고 가벼운 장르를 하고 싶었다"며 "마침 '레이디 두아'를 끝내고 '은밀한 감사' 촬영에 바로 들어가서 타이밍이 좋았다"고 전하며 만족감을 드러냈다.

Advertisement

한편 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com