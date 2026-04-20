권혁수, '박명수♥' 한수민 도움으로 12kg 감량..운동 NO "리즈 되찾아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 권혁수가 12kg 감량에 성공한 뒤 한층 물오른 비주얼로 '리즈'를 경신했다.

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최근 유튜브 채널 '에스코 공식채널'에는 "두쫀쿠 봄동 버터떡 다음은 이거? 요즘 유행 '바레' 해봄 (권혁수, 이세영)"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 권혁수가 절친 이세영과 함께 체육관을 찾아 바레 운동에 도전하는 모습이 담겼다.

이날 먼저 도착한 이세영은 "친구를 불러보겠다"며 권혁수를 호출했고, 권혁수는 발레 동작을 선보이며 등장해 웃음을 자아냈다. 이에 이세영은 "그건 발레고 우리가 배울 건 바레"라고 받아쳐 현장을 폭소케 했다.

특히 권혁수는 눈에 띄는 주황색 운동복으로 시선을 사로잡았다. 그는 "운동한다고 해서 제일 튀는 걸로 입었다"며 "운동을 너무 오랜만에 한다"고 설렘을 드러냈다. 이를 본 이세영은 "운동 오랜만에 하는 것 치고 요즘 완전 리즈다. 장난 아니다"라며 감탄을 아끼지 않았다.

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권혁수는 다이어트를 결심하게 된 계기로 '방귀' 에피소드를 언급해 웃음을 더했다. 그는 "자다가 이불에서 나는 냄새를 맡고 깨달았다. 건강을 위해 체중 관리를 해야겠다고 느꼈다"며 "지금은 냄새 안 난다"고 재치 있게 덧붙였다.

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앞서 권혁수는 지난 2월 '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 두 달 만에 12kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다. 그는 "먹방을 열심히 하다가 살이 많이 쪘다"며 "방송에는 큰 지장이 없었지만 일상생활에서 불편함을 느꼈다"고 털어놨다.

이어 "옷이 맞지 않는 것도 문제였지만, 자다가 방귀가 나오는 경우가 있지 않냐"며 "이불 속에 머물던 냄새가 뒤척일 때 올라오는데, 마치 오래된 동굴에 들어간 느낌이었다. 일상에서 나기 힘든 냄새라 다이어트를 결심하게 됐다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러면서 다이어트 비결에 대해 "되게 유명하신 분이 도와주셨다. 명수 형님 아내 한수민 형수님이 다이어트 프로그램을 개발하셨는데 제가 성공했다. 지금 방귀 냄새 안 난다"라고 전해 놀라움을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com