[SC현장] "딱딱한 오피스물NO"…신혜선♥공명 '은밀한 감사', 혐관 로맨스 예고(종합)

신혜선(왼쪽), 공명. 사진 제공=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신혜선과 공명이 은밀하고 달달한 감사실 로맨스로 주말 안방극장을 찾는다.

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tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 온라인 제작발표회가 20일 진행됐다. 현장에는 신혜선, 공명, 김재욱, 홍화연과 이수현 감독이 참석했다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. '그놈은 흑염룡'의 이수현 감독이 메가폰을 잡았고, '일타스캔들'에서 양희승 작가와 함께 호흡한 여은호 작가가 집필을 맡았다. 여기에 '일타스캔들', '아는 와이프', '역도요정 김복주' 등 수많은 '인생 로코'를 탄생시킨 양희승 작가가 크리에이터로 참여해 완성도를 더했다.

신혜선, 공명, 이수현 감독, 홍화연, 김재욱(왼쪽부터) 사진 제공=tvN

이 감독은 작품에 대해 "사실 '감사'라는 단어가 제목에 있어서 딱딱한 오피스물이라고 생각하실 수도 있는데, 대부분의 이야기는 인간 군상을 다룬 거다. 사내 부부 이야기는 물론, 불륜, 직장 내 괴롭힘, 억울한 루머를 겪는 사람들의 이야기를 짠하고 코믹하게 다뤘다"며 "저런 에피소드들을 주인공들이 감사하고 조사하면서 이들의 관계도 성장하고 밀도 있게 진행된다"고 소개했다.

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이어 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "아무래도 에피소드물이다 보니, 한 장르에 너무 치우치지 않도록 신경을 썼다. 보시는 분들도 장르의 밸런스가 안 맞다고 생각하시지 않도록 적절히 융화했다"며 "또 시청자 분들이 멜로에 대한 기대가 크시지 않나. 그 기대에 부응하도록 아이디어를 쥐어짜 내보기도 했다"고 전했다.

사진 제공=tvN

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'관계 역전' 오피스 스캔들을 완성할 네 배우의 만남에도 기대가 모아진다. 신혜선은 은밀한 비밀을 간직한 또라이 감사실장 주인아로 돌아왔다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "인아는 알고 보면 여린 면도 있는 친구다. 회사의 임원이자, 아래 사원들을 이끌어가는 사람으로서 다 맞는 말만 하는데, 다들 무서워하고 서운해하더라. 그래서 제가 인아에 빙의됐던 것도 아닌데 괜히 혼자 다그쳤다(웃음). 조금은 더 부드럽게 완화해서 둥글둥글하게 잘 말할 수 있었는데, 그런 부분은 부족했다"고 말했다.

앞서 지난 2월에는 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'를 통해 글로벌 시청자들의 많은 사랑을 받았던 바 있다. 이에 그는 차기작으로 '은밀한 감사'를 선택한 이유에 대해 "솔직히 말씀드리면, '레이디 두아'도 좋았지만, 너무 장르가 어두웠다. 일적으로나 개인적으로 털어내고 싶었고, 밝고 가벼운 장르가 하고 싶었다"며 "마침 '레이디 두아'를 끝내고 '은밀한 감사' 촬영에 바로 들어가서 타이밍이 좋았다"고 전하며 만족감을 드러냈다.

사진 제공=tvN

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공명은 은밀히 상사의 비밀을 파헤치는 감사팀 에이스 노기준으로 변신했다. 그는 "기준이를 딱 처음 접했을 때부터 남자다운 매력이 있는 친구라고 느꼈다. 그래서 '은밀한 감사'를 더더욱 하고 싶었다. 방금 신혜선 누나가 밝고 가벼운 로코물을 하고 싶다고 했는데, 저도 그 부분에서 누나와 함께하면 더 재밌는 시너지가 나올 것 같았다"며 "제 작품 선택의 8할은 신혜선"이라고 강조했다.

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이어 캐릭터만의 매력포인트에 대해 "진지함과 코믹함이 오가는 모습을 보여드릴 예정이다. 제가 기준이를 남자다운 캐릭터로 느꼈던 것처럼, 시청자 분들도 '공명이 남자답다'고 생각하실 수 있도록 열심히 하겠다"고 포부를 전했다.

김재욱(왼쪽), 홍화연. 사진 제공=tvN

완벽함 속 은밀하게 고독을 감춘 부회장 전재열로 분한 김재욱은 "당연한 이야기이지만, 배우는 글을 읽었을 때 작품이 궁금하다던가, 자신이 없다던가 느낌이 온다. 근데 '은밀한 감사'는 대본을 처음 읽었을 때부터 글이 훅훅 잘 읽혔다. 역할 자체가 부담스러웠지만, 감독님과 작가님이 미팅 자리에서 굉장한 용기를 주셔서 감사했다. 이 분들만 믿고 가면 전재열을 표현하는 데에 제 능력 외의 것들도 끄집어내 주실 수 있을 것 같았다"고 말했다.

재벌 캐릭터와 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점을 묻자, 그는 "사회적 위치도 있고 하다 보니, 캐릭터 자체가 말이 많진 않다. 대사로 표현을 하기보단, 표정이나 분위기로 타고난 재벌의 느낌을 표현하려고 연구했다. 또 현장에서 스태프 분들이 조명과 카메라 앵글로 도와주셔서 초반에 긴장한 게 금방 풀렸다"고 답했다.

홍화연은 은밀한 시선 끝에 신비함을 감춘 비서 박아정을 연기했다. 그는 "저도 대사가 그렇게 많진 않다. 시선과 움직임, 표정으로 아정이의 매력을 보여줄 수 있어서 좋았다"며 "감독님께서 저보고 도도한 고양이 같았으면 좋겠다고 하셨는데 제 원래 성격은 강아지다. 이런 발랄한 모습을 덜어내기 위해 열심히 했다"고 말했다.

신혜선(왼쪽), 공명. 사진 제공=tvN

마지막으로 이 감독은 '은밀한 로맨스'의 관전포인트를 짚었다. 그는 "초반 리딩 때 1부에서 4부까지는 인아가 리드한다면, 5부부터 8부까진 기준이가 리드하는 느낌이다. 단순히 누가 언제 고백하는 걸 떠나 방향성과 태도가 달라진다. 그 점을 집중해서 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

한편 tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사'는 25일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com