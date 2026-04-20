라인게임즈, 신작 PC 타이틀 'CODE EXIT' 퍼블리싱 계약 체결하며 PC 타이틀 확대 시작

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라인게임즈가 협동 기반 호러 장르를 앞세워 PC 플랫폼 확장에 속도를 낸다.

라인게임즈는 20일 인디 개발사 크레젠트와 PC 신작 'CODE EXIT' 퍼블리싱 계약을 체결하고 스팀 페이지를 공개했다. 단순 신작 발표를 넘어, 최근 강화하고 있는 PC·콘솔 전략의 연장선에 놓인 행보다.

'CODE EXIT'는 폭주한 인공지능 '미네르바'가 장악한 도시에서 조사단 '헤르메스'가 사건의 진실을 추적하는 협동형 호러 게임이다. 핵심은 공포가 아니라 협력 구조에 있다.

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최대 4인이 참여해 서로 다른 공간에서 정보를 공유하고, 역할을 나눠야만 미션을 풀 수 있는 설계가 적용됐다. 단순 멀티플레이가 아닌 '상호 의존'을 전제로 한 구조로, 인게임 보이스 채팅 지원 역시 이러한 설계를 뒷받침한다.

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적 캐릭터에는 이용자 행동을 학습하는 시스템이 적용됐다. 플레이 패턴이 누적될수록 대응 방식이 달라지며, 동일한 공략이 통하지 않는 구조다. 이에 따라 심리적 공포와 연출이 극대화 되고, 변화하는 상황에서 이용자는 생존을 위한 전략적 선택을 해야 한다.

라인게임즈는 데모 버전을 통해 이용자 반응을 먼저 확인한 뒤, 내년 1분기 스팀 얼리 액세스에 돌입한다는 계획이다. 'CODE EXIT'는 라인게임즈의 장르 다변화와 함께 PC 타이틀 확대를 위한 역할을 할 것으로 기대된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com