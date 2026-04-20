‘오징어 게임’ 남나영 편집감독, 칸 간다...세계 최대 AI 영화제 WAIFF Cannes 2026 심사위원 발탁!

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[스포츠조선 김수현기자] 글로벌 콘텐츠 그룹 웨스트월드(대표 손승현)는 '오징어 게임' 등의 대표작과 함께 사내 편집본부를 이끄는 남나영 본부장이 오는 4월 21일 프랑스 칸에서 열리는 AI 영화제 'WAIFF Cannes 2026' 심사위원으로 초청됐다고 밝혔다.

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'WAIFF'는 프랑스 니스에서 창립된 세계 최대 규모의 AI 영화제로, AI 기술과 영화의 융합을 선도하는 국제 행사로 평가받고 있다. 이번 'WAIFF Cannes 2026'에는 세계적인 배우 공리가 명예위원장을 맡았으며, 남나영 본부장이 심사위원으로 참여해 자리를 빛낼 예정이다.

이번 초청은 지난 3월 'WAIFF Seoul 2026'에 이은 연속 초청이라는 점에서도 의미가 있다. 당시 손승현 대표가 심사위원장, 남나영 본부장이 심사위원으로 참여했다. 남나영 본부장은 서울과 칸 주요 행사에 연이어 이름을 올리며 웨스트월드의 AI 기반 영상 콘텐츠 및 포스트 프로덕션 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

남나영 본부장은 한국 영화와 시리즈를 대표하는 편집감독이다. 영화 '광해, 왕이 된 남자', '극한직업', '과속스캔들', '써니', '남한산성', '좀비딸' 등 다양한 히트작을 편집했다. 최근에는 글로벌 흥행작 '오징어 게임' 전 시리즈의 편집을 맡으며 비영어권 작품 최초로 에미상에 노미네이트돼, 대중성과 작품성을 모두 인정받아 왔다. 또한 작년에 열린 제46회 청룡영화상에서도 영화 '하이파이브'로 편집상을 수상하며 영화계에서 그 위상을 다시 한번 입증했다.

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웨스트월드는 사내 편집본부 'Mori'를 중심으로 영화와 시리즈의 리듬과 감정선을 완성하는 편집 경쟁력을 꾸준히 강화해왔다. 남나영 본부장을 필두로 여러 편집감독들이 활약하고 있는 'Mori'는 웨스트월드 포스트 프로덕션 역량의 핵심 축으로, 작품의 장르와 서사에 맞는 정교한 편집을 통해 완성도를 끌어올리는 역할을 맡고 있다.

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웨스트월드 손승현 대표는 "이번 칸 초청은 글로벌 무대에서 다시 한번 조명받는 뜻깊은 성과이자, 웨스트월드가 보유한 포스트 프로덕션 역량과 창작 경쟁력이 함께 주목받는 계기"라며 "앞으로도 영화와 시리즈, AI 기반 영상 콘텐츠를 아우르는 글로벌 콘텐츠 그룹으로서 기술과 창의성을 결합한 제작 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 웨스트월드는 '오징어 게임', '스위트홈', '고요의 바다', '이상한 변호사 우영우', '파묘', '눈물의 여왕' 등 다수의 글로벌 화제작에 참여해온 대한민국 대표 콘텐츠 기술 그룹이다. VFX를 비롯해 편집, DI(디지털 색보정), Virtual Production, 생성형 AI 기반 제작까지 콘텐츠 제작 전반을 아우르는 파이프라인을 구축하며 기술 경쟁력을 확대하고 있다. (사진 = WAIFF Cannes 2026 공식 홈페이지 'The Jury(심사위원단)' 페이지 캡처, 웨스트월드 제공)

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shyun@sportschosun.com