김영희, "조롱인 줄 알았다"...'10살 연하♥' 윤승열에 마음 열린 이유

2025 KBS 연예대상이 20일 서울 여의도 KBS에서 열렸다. 김영희가 포토타임을 갖고 있다. /2025.12.20/

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[스포츠조선 김수현기자] '말자쇼'에서 김영희, 윤승열 부부의 러브스토리가 공개됐다.

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지난 20일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '부부' 특집으로 꾸며졌다. 다양한 부부 고민들이 즉석에서 쏟아진 가운데, "결혼은 설레고 재밌는 사람과 해야 할까요? 편안하고 안정적인 사람과 해야 할까요?"라는 고민이 등장해 시선을 사로잡았다.

'말자 할매' 김영희는 "내 남편도 마음이 굉장히 안정적인 사람이라 결혼을 결심했다"며 지인 모임을 통해 윤승열과 자주 만나게 됐다고 털어놨다. 김영희는 "당시 연애를 11년 가까이 못 했던 상황이라 누군가의 칭찬을 받는 것도, 사랑을 주는 것도 몰랐다"며 "남편이 만날 때마다 '누나 왜 이렇게 예뻐요?' 칭찬해 줬다. 하지만 난 조롱이라고 생각했다"고 전했다. 이어 "남편은 꽃에 물 주듯 계속 칭찬해 줬고 어느 날 내 마음의 문이 열렸다"고 회상했다.

윤승열은 "그때 당시 와이프는 사람 자체가 진짜 어두웠다"며 "상처받은 사람이라고 생각하고, 상처를 치유해 주고 싶었다"고 김영희에게 호감을 느끼게 됐던 이유를 설명했다.

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김영희는 "나는 괜찮은 게 하나도 없었던 사람이었다. 그런데 남편이 '괜찮아, 그럴 수 있어'라는 말을 계속해 줬다"며 "자기 비하가 심했는데 남편 덕분에 조금씩 '힐링' 되고 밝아졌다"라고 고백해 감동을 안겼다.

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화기애애한 분위기도 잠시, 윤승열은 그동안 '말자쇼'에서 김영희가 자신에 대해 이야기했던 것 중 아쉬웠던 부분이 있었다고 말했다. 그는 출산 선물을 해주고 싶어 대출을 받으려 했던 사실을 방송에서 언급한 것을 두고 "굳이 해야 했을까. 잘해주고 싶었던 건데"라고 아쉬워했다.

이날 방송에 함께 출연한 이혼 전문 변호사 박민철은 "충분히 '이혼숙려캠프' 감"이라며 "대출 언급과 공개적인 비하 발언은 모욕죄, 명예훼손, 이혼 사유와 위자료 청구가 가능하다"고 진단했다. 당황한 김영희는 "그렇게 돈 벌어서 차를 사줬는데 어떻게 되느냐"라고 물었고, 박민철은 "그럼 얘기가 달라진다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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끝으로 윤승열은 김영희에게 "사랑받을 자격이 있는 사람"이라고 칭찬해 훈훈함을 더했고, 김영희는 그런 남편에게 "내가 잃을 게 없을 때 한 줄기 빛처럼 떨어진 사람이다. 나를 살린 사람이다"라고 애정을 표현했다.

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김영희는 지난 2021년 10살 연하의 야구 코치 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 밤 9시 30분 방송한다.

shyun@sportschosun.com