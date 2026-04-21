고무장갑도 찰떡 소화하는 단종 오빠..'취사병' 박지훈→이상이, 전설 예고 포스터 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내 그리고 이상이가 취사병의 전설을 함께 써 내려간다.

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오는 5월 11일 저녁 8시 50분 국내와 글로벌에서 첫 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출)는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재(박지훈)가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마.

박지훈(강성재 역), 윤경호(박재영 역), 한동희(조예린 역), 이홍내(윤동현 역), 특별출연 이상이(황석호 역)까지 개성 강한 배우들의 화끈한 활약이 예고된 가운데 한눈에 봐도 심상치 않은 캐릭터들의 매력을 엿볼 수 있는 전설의 강림소초 포스터가 공개돼 호기심을 자극한다.

먼저 이등병 강성재의 불타오르는 기세가 단숨에 시선을 사로잡는다. 보호 장비 대신 고무장갑을 낀 채 주방 위의 전투를 준비하는 야무진 모습이 취사병으로 확고히 자리매김할 강성재의 앞날을 짐작게 한다.

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이어 오징어 다리를 입에 물고 있는 행정보급관 상사 박재영(윤경호)에게는 경험에서 우러나오는 베테랑의 여유가 묻어나고, 식판을 두 손으로 단단히 쥔 중위 조예린(한동희)에게서는 강림소초장으로서 군부대 급식에 대한 책임감이 느껴진다.

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병장 윤동현(이홍내)과 대위 황석호(이상이)가 들고 있는 상반된 오브제 역시 눈길을 끈다. 윤동현은 쌀 포대 세 개를 한 번에 들어 올려 괴물급 피지컬을 보여주는 반면 황석호는 가벼운 찻잔을 든 채 고고한 기색을 유지해 쉽게 흔들리지 않는 성정을 예감케 하고 있다.

여기에 포스터 속 '짬밥을 뒤흔들 전설이 온다'라는 문구와 다섯 인물 뒤에서 폭발하고 있는 채소 폭탄, 사방에서 날아드는 식판 또한 강렬한 인상을 남겨 '취사병 전설이 되다'를 더욱 궁금하게 만든다. 과연 강성재, 박재영, 조예린, 윤동현, 황석호는 어떤 '취사병의 전설' 내려가게 될지 이들의 이야기가 벌써 기다려지고 있다.

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제이로빈 작가의 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병이 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이 등이 출연했고 '이사장님은 9등급' '나의 X같은 스무살' '독고빈은 업뎃중'의 최룡 작가가 극본을, '우월한 하루'의 조남형 감독이 연출을 맡았다. 오는 5월 11일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com