'상남자의 여행법' 추성훈 "상남자는 술 센 사람"→김종국·대성 "호랑이처럼 코 골고, 깡패처럼 걷더라"

'상남자의 여행법' 추성훈. 사진 제공=SBS Plus

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[스포츠조선 정빛 기자] 추성훈이 '상남자 기준'을 언급했다.

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추성훈은 21일 SBS Plus '상남자의 여행법' 온라인 제작발표회에서 "상남자 기준은 술 센 사람"이라고 하자, 대성과 김종국이 "코 골 때도 호랑이가 포효하는 것 같았다. 시장에서도 깡패처럼 다녀"라고 했다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 리얼 여행기를 담을 예정입니다. 대한민국 대표 상남자 추성훈X김종국, 그리고 중남자(?) 막내 대성까지, 테토력 넘치는 세 남자의 쓸데없는 승부욕과 끝없는 허세, 초딩 뺨치는 유치함이 어우러진 브로맨스 여행기를 선보인다.

격투기 레전드이자 독보적인 '아조씨' 아이콘으로 회원만 50명에 이른다는 남자들만의 모임 '남자회'의 수장인 추성훈은 절대적인 '상남자 바이브'를 발산하며 '상남자의 여행법'에서 살아있는 바이블로 대활약을 펼칠 예정이다. 추성훈은 "남자답게 포기하지 않는 그런 느낌이다. 남자끼리 갈 수 있는 여행이라 생각한다"며 프로그램을 소개했다.

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기존 여행 프로그램과의 차별점도 짚었다. 추성훈은 "조금씩 계획을 짜기는 한다. 이번에는 크게 계획은 안 짰다. 그때 그때마다 움직였는데 제 스타일이더라"고 했다.

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김진호 PD는 "요즘 트렌드가 취향 존중이다. 각자 다 다르게 하는 게 트렌다. 세 분의 취향대로 다니고, 방송에 최초 공개될 곳들이 많다. 그게 기존 여행 프로그램과의 차별화인 것 같다"고 답했다.

즉흥 여행에서 어려웠던 점도 말했다. 김종국은 "어느 정도 예상한 부분이었다"라고 했고, 추성훈도 "저도 생각했던 부분이라, 오히려 너무 재밌었고 스트레스가 없었다"고 덧붙였다.

'상남자의 여행법' 추성훈. 사진 제공=SBS Plus

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대성은 "저는 개인적으로 녹화 전에 제작진과 가벼운 약속을 받고 출발했었다. 각방에 대한 얘기를 들었는데, 그게 전혀 문제가 안 되더라. 그런데 다 같이 자도 좋더라. 그리고 촬영 일정이 빡빡해서 불편한 새도 없었다"고 전했다.

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다만 추성훈 코골이에 대해서는 "호랑이가 포효하는 것 같더라"고 하자, 김종국은 "정말 상남자였다"고 너스레를 떨었다.

'상남자' 기준도 언급했다. 추성훈은 "체력과 술 센 사람이라 생각한다"라고 말해, 웃음을 샀다.

김종국은 추성훈에 대해 "시장에서 깡패처럼 다니더라. 쳐다보면 '뭐야?' 이러더라"고 하자, 추성훈이 "아 진짜 그 친구가 이상했어"라고 웃었다. 김종국은 "고등학생 때로 돌아간 느낌이다"고 고개를 내저었다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 21일 오후 8시 40분 첫 방송한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com