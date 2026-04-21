혜리, 청순한데 사랑스럽기까지…다채로운 매력 발산

사진 제공=써브라임

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 혜리가 카리스마와 청순함을 오가는 다채로운 매력을 선보였다.

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혜리 소속사 써브라임은 21일 혜리의 세 가지 매력을 담은 새로운 프로필 사진을 공개했다.

먼저 블랙 슬리브리스와 수트 스타일링을 소화한 혜리는 깊은 눈빛과 절제된 표정만으로 압도적인 분위기를 완성했다. 자연스럽게 흐르는 긴 생머리는 그의 도회적인 이미지를 한층 강조하며 시선을 사로잡았다. 반면 화이트 셔츠를 활용한 컷에서는 웨이브 헤어와 부드러운 미소로 청순한 매력을 드러내며 또 다른 반전을 선사했다.

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이번 프로필을 통해 혜리는 시크한 카리스마부터 청초한 사랑스러움, 모던하고 담백한 무드까지 폭넓은 매력을 담아내 앞으로 작품을 통해 보여줄 새로운 변화에 대한 기대감을 높였다.

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혜리는 지난해 드라마 '선의의 경쟁'에서 상위 0.1% 고등학생 유제이 역을 맡아 미스터리 걸스릴러 장르에 최적화된 연기 변신으로 화제를 모았다. 작품의 흥행에 힘입어 데뷔 후 첫 팬미팅 투어를 진행해 아시아 10개 도시에서 공연을 성료했고, 이어 중국 4개 도시에서 단독 팬미팅을 개최하며 글로벌 팬덤을 더욱 확장했다.

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2026년, 혜리는 다양한 장르에서 또 한 번 독보적인 존재감을 과시한다. 혜리는 제14회 무주산골영화제 '넥스트 액터(NEXT ACTOR)'로 선정돼 출연작 상영, 관객과의 대화, 스페셜 야외 토크, 전시 프로그램, '넥스트 액터' 책자 출간 등 풍성한 프로그램을 통해 그의 연기 세계를 집중 조명받을 예정이다.

이어 올해 개봉을 앞둔 영화 '열대야'에서는 태국 방콕 워킹 스트리트에서 폴댄서로 살아가는 아리 역을 맡아 하드보일드 액션 장르에 도전하며 파격 변신을 선보인다. 또한 하반기 방영되는 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서는 열정적인 생계형 리포터 주이재 역으로 로맨틱 코미디 복귀를 예고했다. 이와 함께 디즈니+ 오리지널 예능 '스타일 워즈' MC까지 맡으며 스크린, 브라운관, 예능을 아우르는 활약이 이어질 전망이다.

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한편 혜리는 오는 6월 13일 서울 공연으로 시작되는 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING <HYERIDE>'로 글로벌 팬들을 만난다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com