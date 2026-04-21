'상남자의 여행법' 김종국 "결혼 후 첫 해외 촬영, 어쩔 수 없지만 가정을 위해서"…국내 제안엔 윽박

'상남자의 여행법' 김종국. 사진 제공=SBS Plus

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[스포츠조선 정빛 기자] 김종국이 결혼 후 첫 해외여행 프로그램을 다녀온 소감을 밝혔다.

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김종국은 21일 SBS Plus '상남자의 여행법' 온라인 제작발표회에서 "가정을 위해서 먼 곳에 갈 수 밖에 없었다"라고 말했다. 그러자 대성이 "다음에 국내로 가시면 어떠냐"고 하자, 바로 "마"라고 윽박질러 웃음을 자아냈다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 리얼 여행기를 담을 예정입니다. 대한민국 대표 상남자 추성훈X김종국, 그리고 중남자(?) 막내 대성까지, 테토력 넘치는 세 남자의 쓸데없는 승부욕과 끝없는 허세, 초딩 뺨치는 유치함이 어우러진 브로맨스 여행기를 선보인다.

격투기 레전드이자 독보적인 '아조씨' 아이콘으로 회원만 50명에 이른다는 남자들만의 모임 '남자회'의 수장인 추성훈은 절대적인 '상남자 바이브'를 발산하며 '상남자의 여행법'에서 살아있는 바이블로 대활약을 펼칠 예정이다.

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여기에 추성훈을 제압할 수 있는 대한민국의 유일무이한 동생이자 '추성훈 잡는 김종국'이라는 콘셉트로 화제를 모은 김종국은 추성훈과 만나기만 하면 힘과 체력 대결을 벌이는 '찐 수컷 본색'으로 '상남자의 여행법'에 화력을 더할 계획이다.

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김종국은 "꼼꼼하게 계획 짜는 건 안 어울리는 것 같다. 좀 러프한 게 묻어나는 게 상남자 여행이라고 본다"라고 짚었다.

'상남자의 여행법' 김종국. 사진 제공=SBS Plus

무엇보다 김종국이 결혼 후 '첫 해외 촬영' 프로그램이라는 점에서도 눈길을 끈다. 김종국은 "모든 유부남이 똑같겠지만, 가정을 위해서 힘들지만 먼 곳까지 가서 일했다. 저희도 편하게 한국에서 일하고 싶다. 근데 어떡하느냐. 정말 열심히 가서 일하고 왔다"라고 말했다.

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이어 "아내의 특별한 응원보다는 조심히 다녀오라고 했다. 저희도 정말 해외 가는 방송을 좋아하지는 않지만, 많은 분의 웃음을 주기 위해 다녀왔다"라고 털어놨다.

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그러자 대성이 "다음에 국내로 가시는 건 어떠느냐"라고 하자, 갑자기 김종국은은 윽박지르며 "마"라고 말해, 웃음을 안겼다.

'찐 수컷'들의 만남이라는 점도 화제다. 추성후은 "촬영 전부터 무조건 케미가 잘 맞을 거라 생각한다. 실제로 종국이에게 많이 배웠다. 또 기회가 있으면, 같이 가고 싶다. 종국이 아니면, 다른 친구들에게는 이런 케미를 못 느꼈다. 앞으로 좋은 MC가 될 것 같다"며 김종국을 칭찬했다.

김종국 역시 "둘만 오는 약간 이상한 그런 게 있다. 그런 면을 재밌어 하시는 것 같다"라며 추성훈 이야기에 동의했다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 21일 오후 8시 40분 첫 방송한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com