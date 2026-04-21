'상남자의 여행법' 김종국·추성훈·대성, 외모 순위 꼽았다…"수요 없는 공급"

'상남자의 여행법' 김종국, 추성훈, 대성(왼쪽부터). 사진 제공=SBS Plus

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[스포츠조선 정빛 기자] 김종국이 '상남자의 여행법' 멤버의 외모 순위를 언급했다.

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김종국은 21일 SBS Plus '상남자의 여행법' 온라인 제작발표회에서 "우리의 외모 순위는 수요 없는 공급"이라며 "아무도 궁금해 하지 않아"라고 했다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 리얼 여행기를 담을 예정입니다. 대한민국 대표 상남자 추성훈X김종국, 그리고 중남자(?) 막내 대성까지, 테토력 넘치는 세 남자의 쓸데없는 승부욕과 끝없는 허세, 초딩 뺨치는 유치함이 어우러진 브로맨스 여행기를 선보인다.

격투기 레전드이자 독보적인 '아조씨' 아이콘으로 회원만 50명에 이른다는 남자들만의 모임 '남자회'의 수장인 추성훈은 절대적인 '상남자 바이브'를 발산하며 '상남자의 여행법'에서 살아있는 바이블로 대활약을 펼칠 예정이다.

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여기에 추성훈을 제압할 수 있는 대한민국의 유일무이한 동생이자 '추성훈 잡는 김종국'이라는 콘셉트로 화제를 모은 김종국은 추성훈과 만나기만 하면 힘과 체력 대결을 벌이는 '찐 수컷 본색'으로 '상남자의 여행법'에 화력을 더할 계획이다.

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또 추성훈, 김종국과 각별한 친분을 다져온 유쾌한 '만능 엔터테이너' 대성은 본능과 직감으로 무장한 극P 성향의 상남자 형님들과 여느 예능에서 볼 수 없던 '파격 케미'를 뽐내며 데뷔 후 첫 여행 예능에 도전한다.

SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출하며 생존 버라이어티 예능의 신기원을 완성한 김 PD는 "'정글의 법칙'에서 가장 많이 했던 경험이 야생 동물에 대한 대처였다. 그게 많이 도움됐다. 어디로 튈 지 모르는 공포를 느꼈었다. 추성훈 형님은 계속 로우킥 한다고 농담하시기도 하고"라며 말을 흐리면서도 "아무 문제 없이 잘 넘어갔다"고 했다.

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세 사람을 섭외한 이유에 대해서는 "빅뱅 대성이니까. 현존하는 최고의 아이돌이자, 최고의 예능인이니까 그렇다. 그리고 두 형님들에게 너무 감사드린다. 18년 전 약속을 지켜주셨다. '패밀리가 떴다' 막내 조연출일 때, 그때 제가 메인 연출하게 되면 나와 달라고 했는데, 흔쾌히 답해주셨다"라고 고백했다.

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'찐 수컷'들의 만남이 눈길을 끄는 가운데, 김종국이 세 사람의 외모 순위를 뽑았다.

김종국은 "수요 없는 공급이라고, 아무도 궁금해 하지 않는 것 같은데"라면서도 "그런데 취향 차이인 것 같다. 그만큼 가지고 있는 특징들이 닮아 있어서, 여기에서 조금 다른 느낌만 있다. 감히 순위를 매기기는 애매한 것 같다"고 밝혔다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 21일 오후 8시 40분 첫 방송한다.