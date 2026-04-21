'상남자의 여행법' 대성 "'꽃보다 할배' 이서진 역할이냐고? 김종국·추성훈 짐 들어줄 일 없어"

'상남자의 여행법' 대성. 사진 제공=SBS Plus

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[스포츠조선 정빛 기자] 대성이 '상남자의 여행법'에서 자신의 역할을 설명했다.

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대성은 21일 SBS Plus '상남자의 여행법' 온라인 제작발표회에서 "'꽃보다 할배' 이서진 역할이냐고? 짐 들어주고 그런 건 없었다"라고 했다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 리얼 여행기를 담을 예정입니다. 대한민국 대표 상남자 추성훈X김종국, 그리고 중남자(?) 막내 대성까지, 테토력 넘치는 세 남자의 쓸데없는 승부욕과 끝없는 허세, 초딩 뺨치는 유치함이 어우러진 브로맨스 여행기를 선보인다.

격투기 레전드이자 독보적인 '아조씨' 아이콘으로 회원만 50명에 이른다는 남자들만의 모임 '남자회'의 수장인 추성훈은 절대적인 '상남자 바이브'를 발산하며 '상남자의 여행법'에서 살아있는 바이블로 대활약을 펼칠 예정이다.

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추성훈을 제압할 수 있는 대한민국의 유일무이한 동생이자 '추성훈 잡는 김종국'이라는 콘셉트로 화제를 모은 김종국은 추성훈과 만나기만 하면 힘과 체력 대결을 벌이는 '찐 수컷 본색'으로 '상남자의 여행법'에 화력을 더할 계획이다.

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추성훈, 김종국과 각별한 친분을 다져온 유쾌한 '만능 엔터테이너' 대성은 본능과 직감으로 무장한 극P 성향의 상남자 형님들과 여느 예능에서 볼 수 없던 '파격 케미'를 뽐내며 데뷔 후 첫 여행 예능에 도전한다.

대성은 "저는 유일한 (MBTI) J다. 합류할 때부터 수발러 입장으로 참여했다. 두 분의 상남자 스타일이 다르다. 같은 상남자인데 스타일이 달라서, 그걸 보면서 인생을 배운다"고 웃었다.

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기존 여행 프로그램과의 차별점도 짚었다. 대성은 "사실 일본이 친숙한 나라기도 하고 저도 많이 다녔는데, 저한테도 생소한 곳이었다. 식당이나 음식이 방송에서 한 번도 안 보여준 곳이 많았다. 노다지를 찾은 느낌이다"며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

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'상남자' 기준도 언급했다. 대성은 "방송에서 '상남자'는 빼지 않는 사람이라 생각한다. 형님들이 진짜 빼지 않는다"라고 하자, 김종국도 "대성이도 진짜 빼지 않는다"고 거들었다.

대성을 보고 '꽃보다 할배' 이서진 역할이 생각난다는 재밌는 의견도 나왔다. 대성은 "사전인터뷰할 때는 가운데서 어떻게 중재를 할 것인가를 생각 많이 했다. 셋의 식성과 성향이 잘 맞더라. 그래도 중간중간 동생의 역할이 필요하기도 했다. 짐 다 들어주고 그런 건 없었다. 형들이 알아서 아침에 커피도 잘 드시고 그렇더라"며 웃었다.

또 "저는 J라서 갑작스러운 변화에 스트레스 받기는 하는데, 형들은 대처를 다 잘 하시더라. 그래서 진짜 '상남자' 같더라"며 "형들과 다니면 든든한 느낌이다"라고 했다.

그러자 김종국이 "형이 스윗하더라. 커피에 시럽 3개 타고 그러더라"고 농담하면서도 "진짜 따뜻하게 챙겨줬다"고 밝혔다. 또 "콘텐츠를 하다 보면 재밌게 하다 보니, 형에게 트집도 잡고 그랬다. 근데 형이 잘 받아줘서 재미있는 '케미'가 잘 나온 것 같다. 형도 제가 놀리는 만큼, 저한테 그런 게 많았다. 나이 먹은 아저씨 둘이 티격태격하는 그림이 있어, 보는 재미가 있을 것 같다"고 귀띔했다.

김진호 PD는 대성을 섭외한 이유에 대해서는 "빅뱅 대성이니까. 현존하는 최고의 아이돌이자, 최고의 예능인이니까 그렇다"라고 고백했다.

SBS Plus '상남자의 여행법'은 21일 오후 8시 40분 첫 방송한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com