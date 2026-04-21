강동원 '뮤직뱅크'도 나갈 기세..'와일드 씽' JYP 작곡가→양욱 안무가 가세 세기말 음원 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '와일드 씽'(손재곤 감독, 어바웃필름 제작)이 극 중 트라이앵글의 대표곡 'Love is(러브 이즈)' 음원 발매와 동시에 뮤직비디오를 전격 공개했다.

Advertisement

21일 정오 지니, 멜론, FLO, 벅스, 바이브 등 국내 주요 음원 사이트와 유튜브, 스포티파이, 애플 뮤직 등 글로벌 플랫폼을 통해 동시 발매된 'Love is'는 공개와 동시에 강렬한 존재감을 드러낸다.

'Love is'는 90년대 중후반부터 2000년대 초반 댄스 음악 전성기의 밝고 희망적인 멜로디를 현대적으로 재해석한 댄스팝으로, 익숙한 감성을 세련된 사운드로 풀어낸 점이 인상적인 곡이다. 특히 트와이스의 'KNOCK KNOCK', 'YES or YES'를 비롯해 샤이니, 아이유, ITZY 등 다양한 아티스트와 작업해온 심은지 작곡가(JYP 엔터테인먼트)가 참여해 완성도를 높였으며 이번 곡에서도 특유의 대중성과 탄탄한 멜로디를 선보였다.

함께 공개된 뮤직비디오는 당시 감성을 소환하며 단번에 시선을 압도한다. 4:3 화면 비율을 기반으로 한 레트로한 프레임 구성은 물론, 전면에 적용된 감성 필터와 눈동자를 또렷하게 살린 아이라이팅 효과가 더해져 당시 뮤직비디오 특유의 아날로그 감성을 완벽하게 재현한다. 여기에 절제된 카메라 무빙까지 어우러지며, 과거 뮤직비디오 문법의 정수를 현대적으로 되살렸다.

Advertisement

또한 비주얼 콘셉트 역시 화이트 배경 위에 레드 현우(강동원), 그린 도미(박지현), 블루 상구(엄태구) 컬러를 포인트로 활용해 선명한 대비를 완성했으며, 각 멤버의 의상과 배경 색감을 유기적으로 매칭해 캐릭터별 개성을 극대화했다. 단순하지만 직관적인 컬러 플레이가 오히려 강한 인상을 남기며 시각적 몰입도를 끌어올린다.

Advertisement

마지막으로 음악과 퍼포먼스가 완성도를 더한다. 비트를 세밀하게 쪼개는 트렌디한 인트로와 양욱 안무가(나나컴퍼니)의 손길로 탄생한 따라 하기 쉬운 퍼포먼스는 중독성 있는 멜로디와 어우러져 강력한 흡입력을 발휘한다. 특히 화려한 비보잉을 선보이는 '댄스머신' 현우, 임팩트 있는 랩으로 존재감을 각인시키는 '폭풍래퍼' 상구, 그리고 단숨에 시선을 사로잡는 '확신의 센터' 도미까지 각기 다른 매력을 지닌 세 인물의 조합은 완벽한 시너지를 이루며 극 중 팀워크에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.

'와일드 씽'은 한 때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 해체한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20여 년만에 재기의 기회를 얻어 무대로 향하는 과정을 그린 작품이다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인' '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉한다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com