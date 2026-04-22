탑 쌓은 감염 좀비들 속 전지현→수갑찬 구교환까지..'군체' 캐릭터 포스터부터 '살벌'하다

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[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 강렬한 캐릭터를 예고, 지금껏 본 적 없는 이야기로 5월 극장에 출사표를 던졌다.

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이날 공개된 '군체'의 캐릭터 포스터는 한데 엉켜 거대한 벽의 형태를 이룬 감염자들을 배경으로 각자의 개성을 담아 강렬한 인상을 남긴다. 금세라도 덮쳐올 듯 손을 뻗는 감염자들의 모습이 긴장감을 자아내는 가운데, 각기 다른 여섯 사람의 모습이 시선을 사로잡고 있다.

먼저 감염자들 앞에 당당히 선 권세정(전지현)의 강인한 모습은 생존자들의 리더로서 탈출을 이끌 굳건한 기세를 드러내며 그의 활약을 기대하게 만든다.

반면, 수갑을 찬 채 의미심장한 표정을 짓고 있는 서영철(구교환)의 모습은 자신만의 신념으로 감염사태를 일으킨 인물인 그의 정체에 대한 궁금증을 높인다.

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피투성이가 된 채 폴대를 움켜쥔 최현석(지창욱)에게서는 끝까지 감염자들과 맞서 싸우려는 의지가 느껴진다. 또한 방호복을 입은 공설희(신현빈)의 모습은 외부에서 사태를 해결하고자 고군분투할 그의 활약을 예고한다. 이어 믿기지 않는 것을 본 듯 당혹감이 어린 눈빛을 한 최현희(김신록)와 흔들 림 없는 표정의 한규성(고수)은 절체절명의 위기에 처한 인물들의 서로 다른 선택에 궁금증을 더한다.

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이처럼 감염자들의 위협 앞에 놓인 생존자들의 각기 다른 모습은 이들이 그려낼 이야기에 대한 기대감을 끌어올린다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5월 21일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com