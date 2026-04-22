'악마는 프라다를 입는다2' 전편 보다 뜨거운 반응..북미 오프닝 수익 9500만달러 예측

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[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'(데이비드 프랭클 감독)가 북미 개봉 첫 주 최대 9500만달러(약 1403억원)의 흥행 수익을 달성할 것으로 예측됐다.

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미국의 박스오피스 분석 매체 박스오피스 프로는 '악마는 프라다를 입는다 2'가 개봉 첫 주 주말 북미에서 최대 9500만달러의 흥행 수익을 거둘 것으로 예측했다.

이는 2006년 '악마는 프라다를 입는다'의 개봉 첫 주 흥행 수익인 2750만달러(약 406억원)를 3배 이상 뛰어넘는 수치로, 전 세계 관객들의 뜨거운 관심을 입증한 것으로 의미가 깊다.

이처럼 흥행 청신호를 켠 '악마는 프라다를 입는다 2'가 1편의 흥행 수익(1억260만달러)을 넘어설 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

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'악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤드리아가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린 작품이다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등이 출연하고 전편에 이어 데이빗 프랭클 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 전 세계 최초 국내 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com