'환연4' 곽민경, 성백현과 무대 중 '중요부위' 스친 사고…"불미스러운 일로 VIP 등극"

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[스포츠조선 김준석 기자] '환승연애4' 출신 곽민경이 가수 백현과의 '접촉 사고' 비하인드를 직접 공개했다.

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지난 21일 유튜브 채널 '민와와'에는 '불미스러웠던 백현 오빠와의 접촉 사고..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 곽민경이 놀라운 토요일 출연을 앞두고 무대를 준비하는 과정과 촬영장으로 향하는 모습이 담겼다.

이날 곽민경은 방송을 되돌아보며 "재미있게 나올 수 있을지 걱정했는데, 분량은 제대로 챙긴 것 같아 뿌듯하다"고 밝혔다. 실제로 그는 짧은 등장에도 강한 인상을 남기며 화제를 모은 바 있다.

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문제의 장면은 지난 9일 방송에서 나왔다. 곽민경은 '마법의 성' 무대에서 백현의 라이브에 맞춰 한국무용 퍼포먼스를 선보이던 중, 동선이 엇갈리며 예상치 못한 신체 접촉이 발생했다.

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특히 순간적으로 '중요부위 접촉'으로 보일 수 있는 장면이 연출되며 시청자들의 시선을 사로잡았다.

곽민경은 이에 대해 "불미스러운 일로 VIP가 됐다. 금 받았어요, 금!"이라며 특유의 밝은 리액션으로 상황을 유쾌하게 풀어냈다. 당황스러울 수 있는 순간을 오히려 웃음으로 승화시킨 것.

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방송 이후 해당 장면은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 누리꾼들은 "가사까지 '믿을 수 있나요'라니 더 웃기다", "불미스러운데 레전드 장면", "연프 출신 맞나, 예능감 미쳤다" 등 재치 있는 반응을 쏟아냈다.

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뜻밖의 해프닝으로 존재감을 각인시킨 곽민경은 이번 일을 계기로 예능에서도 주목받는 캐릭터로 떠오르고 있다.

narusi@sportschosun.com