‘똑살’ 노형욱, 비연예인 ♥여친 공개 열애 시작…김선아도 축하

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 노형욱이 비연예인 여자친구와의 열애를 공개했다.

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노형욱은 22일 자신의 SNS에 "기적이다 그랬다고 한다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 유채꽃이 핀 들판을 배경으로 한 남녀의 모습이 담겼다.

사진 속 두 사람은 나란히 서서 어깨를 맞대거나 자연스럽게 밀착한 포즈를 취하며 연인 분위기를 드러냈다. 일부 사진에서는 여성의 얼굴도 공개돼 눈길을 끌었다.

노형욱은 댓글을 통해 사진 속 인물이 여자친구가 맞다고 직접 밝혔다. 이어 이어지는 축하 메시지에 감사 인사를 전하며 공개 열애를 인정했다.

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동료들의 반응도 이어졌다. 배우 허형규는 "드디어 너의 피드에서 홀애비 냄새가 안 나겠구나"라는 댓글을 남겼고 이에 노형욱은 "기적이다"라고 답하며 애정을 드러냈다. 배우 김선아는 박수 이모티콘으로 축하 인사를 건넸다.

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노형욱은 1998년 MBC 드라마 '육남매'로 데뷔했다. 이후 SBS '똑바로 살아라', '지붕 뚫고 하이킥', '별에서 온 그대', '보이스2' 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com