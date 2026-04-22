전지현 실물 어떻길래...류진, 영접 위해 계단 탔지만 빈손 "한번도 못 봐" ('라스')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 류진이 전지현을 한 번이라도 마주치기 위한 '웃픈 노력'을 공개해 폭소를 자아냈다.

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22일 방송된 MBC '라디오스타'는 '파파 GO! ALL 대디 PROJECT' 특집으로 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연했다.

이날 류진은 "기태영과 같이 송도에 살다가 청라로 이사 갔다. 이사 오고 나서 잘 못 만나더라"면서 기태영과의 친분을 언급했다.

이어 그는 "그때는 같은 아파트에 살았다. 처음에는 내가 8층에 살았고, 기태영이 4층으로 이사를 왔다. '우리 집보다 아래다'라고 좋아했다"면서 "근데 한두 달 만에 3N층으로 올라갔다"라며 동생의 '초고속 층수 승진' 에피소드를 전해 웃음을 안겼다.

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또한 류진은 "전지현 씨가 우리 집 꼭대기 층으로 이사 온다는 소문이 돌았다. 그때부터 계단 오르내리기 시작했다"라면서 "집 앞에라도 한 번 가보려고"라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이를 들은 김구라는 "배우 활동 오래 하셨는데 신인 때라도 전지현 씨 본 적 없냐"라고 물었고, 류진은 "본 적 없다"라고 해 웃음을 안겼다.

그 뿐만 아니라 류진은 "한번은 급하게 촬영을 가야 하는데 집이 단수가 됐다. 안내 방송이 나오는데 18층 아래만 단수가 됐다더라"라면서 "영화 '설국열차'도 아니고 서럽더라"라고 해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "어쩔 수 없이 태영이한테 전화해서 도움을 요청, 그 집 가서 머리를 감았다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com