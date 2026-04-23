"난리도 아니야"…이수지가 또, 'SNL코리아8' 스마일 클리닉 신드롬 뜨겁다

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[스포츠조선 조지영 기자] '천의 얼굴' 이수지가 또 다시 신드롬을 일으켰다.

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쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 8이 도파민 시대를 꿰뚫는 날카로운 기획과 크루들의 '연기 차력쇼'로 각종 화제성 지표를 모두 석권하며 대체 불가능한 대한민국 코미디 쇼의 흥행 위상을 입증하고 있다.

이번 시즌의 흥행 기세는 각종 화제성 지표에도 명확히 드러나고 있다. 시즌 8은 쿠팡플레이 전체 인기작 5주차 연속 1위 수성을 비롯해 2주 연속 펀덱스(FUNdex)와 컨슈머인사이트 등 주요 지표에서 비드라마 부문 1위를 싹쓸이하며 독보적인 행보를 이어가고 있다. 여기에 출연자 화제성 3주 연속 1위라는 대기록을 쓴 이수지를 필두로 김원훈, 신동엽, 지예은 등 크루진과 송지효, 이미숙 등 호스트들까지 화제성 상위권을 대거 점령했다.

특히 이번 시즌 흥행의 일등 공신은 단연 '스마일 클리닉'이다. 특히 이수지는 현실 고증을 넘어선 살아있는 캐릭터 연기로 시청자들의 격한 공감과 호응을 이끌어내며 무수한 패러디를 양산하는 신드롬의 주역이 됐다. 이수지 실장을 절묘하게 '긁는' 지예은과 김규원의 당돌한 케미는 SNS 알고리즘을 장악하며 시즌 8의 확실한 간판 코너로 등극했다.

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이러한 화력에 힘입어 'SNL 코리아' 시즌 8 공식 영상은 누적 조회수 2000만뷰를 돌파하며 폭발적인 파급력을 입증하고 있다. 여기에 고아성의 AI 로봇 연기, 전 코너를 종횡무진한 송지효, 젠지어 폭주기로 파격 변신한 이미숙 등 매 화 탄생하는 레전드 장면들이 함께 시너지를 내며 콘텐츠 확산력에 가속도를 더하는 중이다.

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주현영, 김아영, 지예은을 이어 차세대 'MZ 아이콘'으로 급부상한 안주미를 비롯해 이아라, 정창환, 정희수 등 신규 크루들의 활약 또한 매섭다. 특히 안주미는 신인답지 않은 능청스러운 연기로 기존 간판 코너들에 완벽하게 녹아들며 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다. 또한, '서점 자만추' 트렌드를 위트 있게 비튼 '자만추 북클럽'과 도파민 과잉 시대를 정조준한 '도파민 카페' 등 최신 트렌드를 날카롭게 포착한 신규 코너들은 'SNL 코리아' 특유의 강도 높은 코미디 문법으로 완성되며 차세대 킬러 콘텐츠의 등장을 알렸다.

제작진은 시즌 8 흥행 정점의 비결로 크루들의 '연기 차력쇼'와 '시트콤을 향한 향수'를 꼽았다. 제작진은 "탄탄한 연기력을 바탕으로 묘한 심리전에서 터지는 디테일들이 많은 공감과 웃음을 얻었다"라며, "일회성 에피소드를 넘어, 직장인들의 애환을 입체적으로 그려낸 '스마일 클리닉' 캐릭터들과 시트콤적 서사로 구축한 유대감이 이번 시즌의 새로운 매력으로 다가간 것 같다"라고 분석했다.

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'SNL 코리아' 시즌 8은 오는 25일 저녁 8시, 5화 호스트 신성록과 함께 더욱 거센 인기 파동을 예고한다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 현장 방청은 쿠팡플레이 앱 내 쿠플클럽을 통해 응모가 가능하다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com