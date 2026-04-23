'추신수♥' 하원미, 子 친구에 쌍욕 들었다 "친구 엄마한테 X신이라고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 추선수의 아내 하원미가 아들 친구들과 술자리 중 있었던 일화를 밝혔다.

Advertisement

22일 하원미의 유튜브 채널에서는 '세상에서 제일 매운 돈가스 먹고 응급실 갈 뻔했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 미국에 다녀온 하원미에 제작진은 "재밌었던 일 없었냐"고 궁금해했다. 이에 하원미는 아들 무빈 군의 친구들과 함께 술자리를 가졌던 일을 언급했다.

하원미는 "걔네들 되게 웃긴다. 갑자기 술을 먹다가 '어?' 하면서 하늘을 본다. 그렇게 술게임을 시작한다"며 "얘기하다가 갑자기 어떤 애가 '어?' 하는 거다. 너무 재밌더라"라고 자신이 배웠던 술게임을 따라했다.

하원미는 "그래서 그 중에 한 명이 술 먹다가 재밌었겠지? 내가 또 너무 엄마 같지 않았겠지? 내가 실수했는데 'X신샷'이라 하는 거다"라며 "그러니까 무빈이가 갑자기 옆에서 '형! 우리 엄마잖아요!'라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

제작진은 "그래서 어떻게 했냐"고 궁금해했고 하원미는 "이 친구는 '어? 어머님 죄송합니다'(라며당황했다)"며 웃었다.

Advertisement

제작진은 "그래서 'X신샷' 먹었냐"고 물었고 하원미는 "먹었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

"무빈이의 반응이 웃기다"는 제작진의 말에 하원미는 "무빈이가 깜짝 놀랐다. 우리 엄마한테 X신이라 했다고"라고 밝혀 웃음을 더했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com