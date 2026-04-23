'영철' 최강록X'옥순' 김도윤 미식 예능 통했다..'식포일러' 넷플릭스 예능 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 최강록, 김도윤 셰프를 전면에 내세운 SBS 예능 '최강로드-식포일러'가 첫 방송 시청자의 미각을 제대로 깨웠다.

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'식포일러'는 오늘(23일) 공개된 넷플릭스 '오늘 대한민국 TOP 시리즈' 순위에서 3위, 예능 부문에서는 1위에 오르는 기염을 토했다.

지난 21일 첫 방송된 '식포일러'는 요리 서바이벌 프로그램 두 번의 우승에 빛나는 최강록 셰프와 '미슐랭 1스타' 김도윤 셰프, '연예계 대표 미식가'로 소문난 데프콘이 요리의 비밀과 지적 미식의 쾌감을 선사하는 하이엔드 미식 로드쇼다.

첫 방송에서는 지리산으로 찾아가는 여정이 그려져 호기심을 자아냈다. 최강록, 김도윤 셰프는 그 어느 예능에서도 볼 수 없던 무해한 호흡으로 '노부부 케미'를 보여주는가 하면, 식재료에 대한 흥미로운 이야기들을 전하며 새로운 미식 예능의 탄생을 알렸다.

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대한민국에서 가장 핫한 두 셰프, 최강록과 김도윤 그리고 연예계 대표 미식가 데프콘이 의기투합해 전국 방방곡곡에 숨겨진 맛의 비밀을 파헤치는 하이엔드 미식 로드쇼 '최강로드-식포일러'는 매주 화요일 밤 9시에 SBS에서 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com