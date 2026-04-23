'오상진♥' 김소영, '퉁퉁 부은 얼굴'로 산후조리원서 제품 홍보..'70억 CEO'의 열정

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 겸 CEO 김소영이 둘째 출산 이후 산후조리원에서도 라이브 방송을 진행하며 제품 홍보에 나서 눈길을 끌었다.

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김소영은 최근 자신의 개인 계정을 통해 라이브 방송을 켜고 자신이 판매하는 립 제품을 직접 소개했다.

평소에도 판매 제품을 직접 설명하며 팔로워들과 활발히 소통해온 그는 산후조리원에 머무는 중에도 방송을 이어가며 여전한 '워킹맘' 면모를 보였다.

다만 출산 직후인 만큼 다소 부은 얼굴로 등장했지만, 김소영은 직접 메이크업을 한 뒤 제품을 시연하며 차분하게 설명을 이어갔다.

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이를 본 팔로워들은 "조리원에서 라이브까지 하다니 대단하다", "이제는 쉬셔야 하는 거 아니냐", "산후조리 중 맞냐" 등 다양한 반응을 보이며 놀라움과 응원의 메시지를 남겼다.

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한편 김소영은 지난 2017년 MBC 아나운서 선배 오상진과 결혼했으며, 2019년 첫째 딸을 품에 안았다. 이어 지난 3일 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

김소영은 현재 4개의 브랜드를 운영 중이며, 최근 유명 투자사로부터 70억 원 규모의 투자를 유치하는 등 CEO로서도 사업적인 성과를 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com