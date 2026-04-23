서장훈, 누적 기부액만 400억..아너 소사이어티 전국 5위 '패션왕' 스케일에 "어마어마해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '서장훈의 이웃집 백만장자'에 무일푼에서 국내 굴지의 패션 그룹을 일군 '패션왕' 박순호가 출연, 400억 원을 나눈 통 큰 기부의 삶을 통해 성공을 넘어선 묵직한 울림을 남겼다.

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22일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 연 매출 1조 원 신화를 일군 '전설의 패션왕' 박순호의 파란만장한 인생사가 공개됐다. 가난한 집안의 7남매 중 넷째로 태어난 그는 끼니조차 제대로 채우기 힘든 어린 시절을 보냈다. 중학교도 가지 못한 채 14세에 농사일을 도우며 생계 전선에 뛰어들었고, 16세에는 마산의 한 속옷 도매상에 취직했다. 월급도 없이 열악한 환경이었지만, 그저 삼시 세끼 먹여주는 것에 감사하며 묵묵히 일을 배웠다. 2년 뒤, 장사의 꿈을 품고 부산으로 향한 그는 가게를 얻기 위해 주인집을 찾아가 "3~4개월만 기다려 주시면 보증금을 꼭 갚겠다"고 간절히 호소했다. 그의 열정과 진심을 단번에 알아본 주인의 결단으로 보증금 한 푼 없이 부산 최대 시장인 중앙시장에 입성했다. 이후 130개 소매상에 독점 공급은 물론 도매까지 점령하며 주인집과의 약속을 완벽하게 지켰고, 20대에 '꼬마 재벌'로 불리며 부산 중앙시장을 휩쓸었다. 그는 "돈을 포대로 쓸어 담았다"고 당시를 회상했다.

도매로 기반을 다진 그는 의류 제조업으로 눈을 돌렸다. 그 결과 국내에서 두 번째로 면 티셔츠 생산에 성공했고, 이어 자체 개발한 '봉제선 없는 목폴라'는 선풍적인 인기를 끌며 시장을 뒤흔들었다. 이 성공을 발판으로 2층 양옥집을 마련해 결혼까지 하며, 박순호는 20대에 화려한 전성기를 누렸다. 승승장구도 잠시, 예기치 못한 사건이 그를 벼랑 끝으로 몰아넣었다. 봄 시즌 긴팔 티셔츠의 흥행에 힘입어 반팔 제품까지 제작했지만, 두꺼운 소재 탓에 여름 시장에서 외면받으며 재고가 산더미처럼 쌓였다. 그는 "공장에 미납된 대금만 3800만 원, 지금 가치로 수십억 원에 달했다"고 털어놓았다. 하지만 그는 원단 공장 사장에게 빚을 갚기 위해 오히려 추가 투자를 권유했고, 하루 24시간 공장을 돌리는 강행군 끝에 4년 만에 빚 전액을 상환했다. 이후 그의 사업은 가파른 상승세를 타며 1987년 매출 100억 원, 1995년 1000억 원을 돌파했고, 2011년에는 마침내 연 매출 1조 원을 달성했다. 이같은 그의 인생은 2005년 드라마 '패션 70s'로 제작되며 또 한 번 화제를 모았다.

이날 방송에서는 '나눔왕'으로 불리는 그의 역대급 기부 스케일이 공개되며 감동을 더했다. 40여 년간 꾸준히 나눔을 실천한 그는 누적 기부액만 400억 원에 달했고, 2010년 포브스아시아 선정 '아시아 최고 기부자'에 이름을 올렸다. 자원봉사 대상 대통령 표창, 국민훈장 동백장 등 수많은 대통령 표창을 수상하며 선행의 가치를 인정받았으며, 소외 계층을 위한 집 고쳐주기 프로젝트를 통해 현재까지 300가구에 새로운 보금자리를 선물했다. 여기에 그가 아너 소사이어티 전국 5위라는 사실까지 밝혀지자, 서장훈은 "저도 회원인데 회장님은 금액이 어마어마하시다"며 놀라움을 감추지 못했다. 마지막으로 박순호는 "기업을 키우고 돈을 버는 것도 중요하지만, 사회에서 꼭 필요한 일을 하는 사람으로 남고 싶다"고 경영 철학을 전했다. 이어 "돈은 죽을 때 가져갈 수 없는 것 아니냐. 피땀 흘려 번 돈을 가치 있게 잘 쓰는 것이 중요하다"는 말로 깊은 여운을 남겼다.

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다음 주에는 '만두 왕국 여왕이 공장에 사는 이유' 남미경 편이 방송된다. EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 매주 수요일 밤 9시 55분 방송되며, 방송 이후에는 넷플릭스·Wavve 등 OTT에서도 시청할 수 있다.