유승준, 태진아 콘서트 깜짝 등장...韓관객들 반응에 결국 눈물 '90도 인사' [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 유승준이 한국 팬들의 따뜻한 반응에 결국 눈물을 보였다.

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23일 유승준의 유튜브 채널에는 '태진아 무대에 유승준이 갑자기 나타나면 생기는 일. 아무도 예상 못 한 반응'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에서 유승준은 지난해 4월 미국 캘리포니아주의 한 리조트에서 열린 태진아의 단독 콘서트를 찾았다.

이날 태진아는 공연 도중 "이 가수가 처음 나왔을 때 내가 이 가수한테 '너는 큰 가수가 될 거니까 절대 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가'라고 했다"며 "LA에 살고 있는 가수 유승준이 여기에 왔다"며 직접 소개했다.

객석에 앉아 있던 유승준은 자리에서 일어나 관객들을 향해 90도로 인사했고, 관객들은 박수로 화답하며 반가움을 드러냈다.

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특히 가까이 있던 관객들은 유승준의 어깨를 다독이며 직접 응원의 말을 건넸고, 뜻밖의 따뜻한 환대에 감동한 유승준은 끝내 눈물을 흘렸다.

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유승준의 인사가 끝난 뒤에도 주변 관객들의 응원은 이어졌다. 특히 한 어르신 팬은 "볼 때마다 가슴이 너무 아팠다. 한국에 아직도 못 가냐"며 안타까운 마음을 전했다.

한편 1997년 한국에서 가수로 데뷔한 유승준은 공익근무요원 소집 통지를 받은 상황에서 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 기피했다는 의혹에 휩싸이며 2002년 한국 입국이 제한됐다.

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이후 유승준은 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했으나 거부당하자, 소송을 냈다. 대법원은 두 차례에 걸쳐 유승준의 손을 들어줬지만, LA 총영사관은 3차 비자 발급도 거부해 세 번째 소송의 항소심이 현재 진행 중이다.