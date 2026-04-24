개콘 출신 유명 개그맨, 생활고에 극심한 우울증까지.."한 달에 47500원 벌어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 정철규가 우울증과 생활고를 겪었다고 고백했다.

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23일 방송된 MBN '특종세상'에서는 과거 '개그콘서트'에서 '블랑카' 캐릭터로 인기를 끌었던 개그맨 정철규의 근황이 공개됐다.

이날 정철규는 보컬 트레이너로 활동 중인 가수 한경일을 찾아 발성 연습에 나섰다. 그는 "스탠드업 코미디도 하고 강의하니까 발성이 중요한데 자꾸 목으로 이야기해서 습관을 바꾸기 위해 교정을 받는다"고 설명했다.

과거 같은 시기에 활동한 동갑내기 친구인 두 사람은 지난날을 떠올리며 씁쓸한 속내를 드러냈다. 한경일은 "우리가 우울증을 앓는 이유는 소속사가 돈을 안 줘서 그렇다"며 "실제로 나는 8년 동안 정말 1원도 못 받았다. 생활을 위해서 아는 사람들이 부탁하는 축가를 주말마다 하러 다녔다. 그게 지금 내 직업이 돼 버렸다"고 말했다.

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정철규 역시 "신인상 받고 나서 얼마 후에 소속사와 소송하게 됐다. 나 혼자 잠수 타면서 우울증이 왔다. 그러다 보니까 일은 당연히 안 됐다. 왜냐하면 (섭외해도) 그 기획사로 연락이 가니까 그 기획사에서는 '철규 일 안 한다는데요' 이렇게 되니까 내 일이 끊겼다"고 털어놨다.

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그는 "원래라면 당시 KBS 소속 개그맨은 1년 정도 KBS와의 계약 기간이 유지가 된다. 기획사는 원래 못 들어갔다. 그런데 나는 특채라서 그런 계약 조항이 없으니까 바로 기획사에서 제안이 들어왔다. 나도 모르는 상태에서 계약하게 된 거다"라고 설명했다.

신인 시절 잘못된 계약으로 소송에 휘말리면서 생활고를 겪었다는 정철규. 그는 "당시 버스 (지면) 광고 찍는 게 3,500만 원 정도였고, 라디오 광고가 1,500만 원~2,000만 원 정도 받았다. 몇 개를 했으니까 어린 나이에 수입이 얼마나 컸겠냐. 어떻게 정산이 되는지는 모르지만 받았을 때 많이 가져간 게 없었던 거로 기억한다"고 말했다. 그러면서 "완전히 칩거 생활을 2~3년 했다. 제일 적게 벌었을 때가 한 달에 47,500원을 번 적이 있다. 그때 스케줄로 라디오 한번 출연한 게 전부였다"고 털어놨다.

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또한 10년 동안 극심한 우울증까지 겪었다는 정철규는 "매일 수면제, 항우울제에 의지했다. 깨어있는 게 괴로웠다. 생각할 수 있는 자체가 힘들었다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.