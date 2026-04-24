82메이저, 미니 5집 타이틀곡 'Sign' MV 티저 공개..영화급 세계관

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[스포츠조선 이게은기자] 82메이저가 새로운 세계관의 포문을 열었다.

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그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 23일 공식 SNS를 통해 미니 5집 'FEELM'(필름) 타이틀곡 'Sign'(사인)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상은 분홍색 눈동자를 가진 시민들이 나타났다는 긴박한 뉴스 속보로 시작한다. 똑같은 얼굴이 그려진 마스크와 선글라스를 착용한 사람들 사이에서 올블랙 슈트를 입은 82메이저 멤버들은 주변을 살피며 비밀스럽게 움직이는 모습으로 궁금증을 자극했다.

이어지는 장면에서는 분위기가 반전되며 화이트 의상을 입은 멤버들이 등장했다. 몸 곳곳에 기하학적인 타투를 새긴 이들은 화려한 꽃으로 만든 총을 겨누고 신호탄을 터트리는 등 앞선 모습과 대비되는 강렬한 에너지를 뿜어냈다.

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영상 말미에는 'I said girl you are my sign'이라는 가사와 함께 신곡 음원 일부가 흘러나와 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다. 82메이저가 이번 활동을 통해 어떤 신호를 보낼지 귀추가 주목된다.

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타이틀곡 'Sign'은 절제된 비트와 몽환적인 멜로디가 조화를 이루는 곡이다. '너와 나 사이에 통하는 신호'를 중심으로 감정의 교환과 점차 가까워지는 두 사람의 모습을 그린다. 특히 중독성 있는 훅으로 82메이저의 한층 성숙해진 매력을 예고했다.

한편 82메이저는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 미니 5집 'FEELM'을 발매하고, 같은 날 오후 8시 예스24 원더로크홀에서 쇼케이스 콘서트를 개최한다.

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joyjoy90@sportschosun.com