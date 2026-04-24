‘만삭’ 안영미, 남편♥ 미국에 있는데 컨디션 비상…“주부습진·두드러기로 고생”

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 안영미가 임신 근황을 전했다.

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24일 'ㄴ신봉선ㄱ' 채널에는 '임신은 했지만 맥주는 먹고 싶은 안영미랑 대학로 데이트 (ft. 조혜련 선배 응원)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

신봉선은 안영미와 공연을 보기 위해 대학로에서 만났다. 안영미의 만삭 D라인을 본 신봉선은 "둘째까지 데리고 왔네"라며 반갑게 인사했다. 안영미는 "첫째 임신할 때 언니 유튜브에 출연했는데, 그 이후 처음 나오는 거다. 사람들이 4년 내내 임신한 줄 알겠다"라며 웃었다.

안영미는 오랜만에 화장 하고 외출했다며 설렘을 드러낸 한편, "면역력이 약해셔 몸을 긁게 된다. 호르몬 때문에 주부습진도 생겼다"라고 컨디션 저하도 알렸다.

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이어 "내일 입체 초음파를 보러 간다. 둘째 성별은 아들"이라고 밝혔다. 신봉선은 "내심 딸을 바랐을 텐데, 애교많은 아들 내미가 나올 거다. 근데 애교많은 애가 나오는 것도 신기하다. 둘 다(남편과 안영미) 애교가 없지 않나"라며 웃었고 안영미는 이에 공감했다.

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한편 안영미는 2020년 비연예인과 결혼, 2023년 첫째 아들을 출산했다. 최근 둘째를 임신하며 두 아이의 엄마가 됐다. 남편은 미국에 체류 중으로, 두 사람은 기러기 부부 생활을 이어가고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com