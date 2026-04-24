고은아, 동거 중인 남친 깜짝 공개 "얼굴 공개는 상대방 선택에 따라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고은아가 열애 의심을 받았다.

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24일 유튜브 채널 '방가네'에서는 '오랜만에 고은아 집에 가보니 동거남이 있는 것 같다ㅋㅋㅋㅋ(어그로X) 마지막ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고은아의 집에 간 미르와 큰언니 방효선 씨는 "집안 구조가 바뀌었다"며 고은아의 열애를 의심했다. 고은아는 "나는 원래 이렇게 살았다"고 부인했지만 미르는 "유튜브를 보다 면 '고은아 왜 연애 안 할까요?' 하는데 난 그렇게 생각한다. 연예인들이나 유튜버들 어떻게든 연애를 하고 산다. 근데 오랜만에 고은아 집에 왔는데 냄새부터 달라졌다"고 밝혔다. 큰언니 역시 "왜 감추냐"고 의심했고 미르는 "고은아 옷이 이렇게 크다고"라며 남성복으로 보이는 옷들을 연애의 증거로 제시했다.

이에 고은아는 "나 요즘 힙합이다"라며 자신의 옷이라 주장했지만 미르는 "이것도 힙합이냐"며 남성 신발을 가져왔다. 그러자 고은아는 "이건 전에 촬영 갈 때 구두 신고 갔는데 매니저 오빠가 이거 신고 가라고 벗어준 거다"라고 해명했다.

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하지만 열애의 증거는 계속 나왔다. 큰언니는 "그럼 이거는? 너는 아침, 점심, 저녁 칫솔을 다 다른 걸 쓰냐"라며 여러 개의 칫솔과 면도기를 가져왔다. 이에 고은아는 자신이 제모하기 위해 쓰는 면도기라 했지만 미르는 "말이 안 되는 게 뭔지 아냐. 누나는 원래 털이 없다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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미르는 "우리 구독자 분들 눈치 엄청 빠른 거 알지. 아는데 넘어가주는 것도 있다"며 "어떤 영상댓글에서 먹자 골목 어디서 술을 먹고 나오는데 고은아가 굉장히 훈남인 남자랑 같이 있었다더라"라고 목격담을 제시했다. 그러면서 미르는 "혹시나 누나가 나중에 (남자친구를) 오픈하고 싶다 하면 스티커 붙일 거지?"라고 떠봤고 고은아는 "오빠의 선택을 믿고"라고 말실수를 해 당황했다.

의심 끝에 미르 부부와 방효선 씨는 고은아의 집을 떠났다. 영상 말미 가족들을 배웅하는 고은아 옆에는 의문의 남성이 나란히 서 열애 의심에 불을 지폈다.

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wjlee@sportschosun.com