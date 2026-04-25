혜리, 몰디브서 아찔 사고 위기 "바다에 떠밀려 못 빠져나와, 별 생각 다 했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 걸스데이 혜리가 몰디브에서 아찔한 사고 위기를 겪었다.

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24일 혜리의 유튜브 채널에서는 '로망이었던 몰디브..드디어 꿈을 이뤘습니다♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

혜리는 스태프들과 몰디브로 여행을 떠났다. 몰디브 여행을 즐기던 혜리는 스태프들을 만나 전날 있었던 일을 밝혔다. 혜리는 "어제 별이 너무 많더라. 쏟아질 거 같더라. 저거는 봐야겠다 싶어서 바다에서 해먹 튜브에 누워서 둥실둥실 떠다니고 있었다. (숙소) 빛이 세서 안 보였는데 어느 순간 잘 보이더라. 근데 눈앞을 보니까 너무 깜깜하다. 뒤를 봤는데 집이 너무 멀더라. 조금 더 있다가 가야겠다 했는데 많이 멀어졌더라"라고 밝혔다.

혜리는 "진짜 가야겠다 싶어서 누워있던 해먹을 앞으로 돌려서 발장구를 쳤는데 앞으로 안 나가더라. 바람이 너무 세니까 물살이 계속 반대로 쳐서 숙소 바깥으로만 나가더라. 계속 물장구를 치는데 안 됐다. 핸드폰을 들고 있어서 한쪽 손을 쳤는데 안 나간다"며 "'이거 큰일났다. 팀장님한테 전화해야 되나?' 별 생각을 다했다. 온 힘을 다해서 하니까 조금씩 앞으로 나가더라. 그래서 이거는 풀파워로 해야겠다 싶어서 핸드폰 물에 젖든 말든 풀파워를 하니까 점점 가까워지더라. 그래서 나왔다"고 밝혔다.

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이에 스태프는 "나는 밖이 너무 조용해서 끝내주게 행복한 시간을 보내고 있었나 보다 싶었다"고 놀라며 "만약 내가 잠들었는데 전화해서 못 받았으면 큰일날 뻔했다"고 밝혔다.

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혜리는 "엄청 큰일날 정도는 아니었고 웃으면서 얘기할 수 있는 정도였는데 생각보다 아찔한 느낌이 있었다"고 덤덤하게 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com