'20kg 감량' 손담비, 심각하게 야윈 얼굴 "퀭해 보인단 말 계속 들어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 손담비가 체중 감량 후 달라진 얼굴에 대한 반응을 언급했다.

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24일 손담비의 유튜브 채널에는 '빌라 리모델링 인테리어! 이번에 싹 다 엎었어요...(철거 현장&가구 셀렉)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손담비는 새로 이사할 집 인테리어를 위해 본격적으로 철거 작업을 진행시켰다.

손담비는 "이제 집에 짐을 거의 다 뺀 상태고 내일부터 철거가 시작된다"며 빈집 상태를 직접 소개했다. 그는 "여기는 거실이고 복층 구조인데, 벽도 다 철거 예정"이라며 공간 전체를 새롭게 바꿀 계획을 밝혔다. 이어 신발장, 주방, 계단, 안방 등 집 곳곳을 언급하며 "전부 다 탈바꿈할 예정"이라고 전면적인 리모델링을 예고했다.

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이후 새 집에 놓을 가구를 직접 보러 이동하던 차 안에서 손담비는 자신의 근황을 언급했다.

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그는 "요즘 살이 너무 많이 빠져서 얼굴이 퀭하다는 얘기를 많이 듣는다. 최근 너무 바빠서 더 그런 것 같다"며 "하루가 어떻게 이렇게 빨리 지나가는지 모르겠다"고 털어놨다. 앞서 손담비는 출산 후 20kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.

한편 손담비는 2022년, 5세 연상의 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월에는 딸 해이 양을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com