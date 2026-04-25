'임신' 고우리, 산부인과 논란 해명 "남편, 이제 함께 병원 동행"

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[스포츠조선 정유나 기자] 레인보우 멤버 고우리가 남편의 산부인과 동행 여부를 둘러싼 발언이 화제가 되자 직접 해명에 나섰다.

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23일 고우리의 유튜브 채널에는 레인보우 멤버들이 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서 레인보우 멤버 노을, 고우리, 정윤혜는 각자의 위치에서 임신과 출산, 육아에 대한 현실적인 이야기를 나누며 공감 가득한 '유부 토크'를 펼쳤다. 임신을 준비 중인 노을과 임신 중인 고우리, 그리고 이미 출산 후 육아 중인 정윤혜가 한자리에 모이면서 서로의 경험을 솔직하게 공유하는 시간이 이어졌다.

특히 이날 정윤혜는 고우리가 앞서 산부인과를 남편 없이 혼자 다니고 있다고 밝힌 것에 대해 언급했다.

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정윤혜는 "형부가 안쓰러웠다. 따로 전화해야 되는거 아닌가 싶었다"고 말했고, 이에 고우리는 "이제 같이 산부인과 간다"고 해명했다.

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이어 고우리는 "사실 임신 5, 6주차 때 같이 갔었다. 근데 남편이 태아가 콩만하다면서 '콩이네 콩' 이러는 거다"라며 "당시 내가 얘기하고 싶었던건, 시험관 준비할 때는 혼자서 산부인과를 다녔다. 그래서 '같이 산부인과 안 갔다'고 한거다. 내가 말실수 한 것 같다. 남편한테 미안하다고 했다. 웃겨보려고 오바했다"라고 거듭 해명했다.

앞서 고우리는 산부인과에 혼자 다니고 있다며 "우리 남편이 그런 데를 갈 사람이 아니다. '내가 왜?'라고 하는 스타일이다. 또 남편이 딱히 가서 할 게 없지 않나. 그냥 안 보는 게 낫겠다 싶었다. 억지로 끌고 가서 앉혀 놓으면 더 스트레스받을 것 같았다"고 털어놔 화제를 모았다.

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한편 고우리는 지난 2022년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 현재 임신 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com