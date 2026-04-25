'김유미♥' 정우 "10년 무명에 실질적 수입 無, '최고다 이순신' 때부터 벌었다"(전현무계획3)

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[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획3' 전현무-곽튜브와 정우-신승호가 서울 뒷골목 '찐' 맛집을 찾아내는 특집의 대장정을 유쾌하게 마무리했다.

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24일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 27회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '상남자 배우' 정우-신승호와 함께 '서울 뒷골목 투어' 2탄에 나선 현장이 펼쳐졌다. 이들은 서강대 '국떡(국물 떡볶이)' 맛집을 시작으로, 영등포 '해동의 달인' 참치 전문점, 공덕동 연탄구이 '히든 맛집'까지 접수하며 '서울 뒷골목 먹지도'를 완성했다.

이날 서강대 뒷골목에 뜬 전현무는 "여기는 제가 (연세대) 대학시절 자주 왔던 곳"이라며 "우리는 이화여대, 서강대, 홍익대랑 한 권역으로 본다. 여기가 고유한 분위기가 있다"고 설명한다. 이후 '시청자계획'을 선포한 그는 "시청자의 30년 단골집인데, 생전 처음 먹어보는 맛일 거라 장담하신다"며 발걸음을 재촉했다. 전현무는 식당에서 이 집만의 방식으로 "'5천원에 둘둘'로 주세요"라고 주문했고, 5천 원 어치 '국떡'에 계란 2개, 어묵 2개가 담겨져 나오자 내용물을 잘게 잘라 국물과 함께 떠먹었다. 하지만 첫 반응은 "맛이 아예 없다"였다. 예상 밖 평가에 모두가 놀란 순간, 전현무는 몇 숟갈 더 먹더니 "평양냉면처럼 맛은 없는데 계속 찾게 될 것 같다"며 중독성을 인정해 웃음을 안겼다.

이후 두 사람은 영화 '짱구'로 감독 데뷔한 정우와 '괴물 배우' 신승호를 '먹친구'로 맞이했다. 네 사람은 곧장 영등포 뒷골목에 위치한 참치 전문점으로 향했고, 전현무는 부산 상남자 사투리로 "드가자(들어가자)!"를 외쳐 분위기를 띄웠다. 참치 코스요리가 푸짐하게 펼쳐지자, 먹방과 함께 인생 토크도 시작됐다. 신승호는 "21세까지 12년 간 축구선수로 살았다. 부상 이후 재활할 수 있었는데 더 이상 안하고 싶었다"며 "축구 그만 두고 패션모델로 활동하다가 배우가 됐다"고 털어놨다. 또한 '레드벨벳 훈남 경호원'으로 화제가 됐던 당시에 대해 "백화점 경호보안 팀 아르바이트 중 근접 경호를 맡았던 것"이라고 떠올리면서 "잊고 있었는데 레드벨벳 아이린 누나와 영화를 찍으며 다시 만났다"고 밝혔다. 이에 전현무는 "아이린이 누나야?"라며 깜짝 놀라 웃음을 안겼다.

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잠시 후, 다양한 부위의 참치 회가 참치 내장 젓갈이 등장하자, 전현무는 "서걱거림과 피 맛이 전혀 없다"며 '해동의 달인'에 '엄지 척'을 보냈다. 정우는 곽튜브의 먹는 모습을 보더니 "진짜 귀엽다"며 감탄했고, 전현무는 "그럼 '바람3'에 캐스팅 좀 해 달라"고 부추겼다. 정우는 "곽튜브를 조금만 더 일찍 알았다면 '짱구' 속 연출부로 출연시켰을 것"이라고 아쉬워했고,, 신승호도 "연출부 역할 딱이다!"라며 공감했다. 이어 정우는 신승호의 극중 역할에 대해서는 "동의대학교 친구 역인데 승호가 부산 사투리를 진짜 잘 했다. 촬영 현장에서 나중에는 날아다녔다"고 극찬했다.

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네 사람은 끈적한 참치 눈물주까지 즐긴 뒤, 마지막 식당인 공덕동 연탄구이집으로 향했다. 노포 감성 속에서 전현무는 촬영 협조를 위한 '골든벨'을 울려 환호를 이끌었다. 직후, 돼지 소금구이부터 불판에 올렸고, 고기가 구워지는 내내 진지하게 이를 지켜봤던 '대식가' 신승호가 첫 점을 먹었다. 그의 '엄지 척' 신호와 함께 본격 먹방이 시작됐고, 네 사람은 돼지갈비, 껍데기, 조기 구이까지 빠르게 클리어했다.

그러던 중 전현무는 정우의 무명 시절에 대해 물었다. 정우는 "10년 정도 무명이었다. 실질적인 수입은 영화 '바람' 이후 찍은 드라마 '최고다 이순신' 때부터 생겼다. 그 뒤에 '응답하라 1988' 섭외가 들어왔다"고 밝혔다. 또한 정우는 배우로서 신승호가 어떠냐는 질문에 "앞으로가 더 기대된다. 본인은 강해보이는 이미지에 변화를 주고 싶다지만 강한 이미지로 또 다른 캐릭터를 만들면 포텐이 터질 것"이라고 내다봤다. 이 와중에도 신승호는 옆 테이블에 "고기를 구워서 저희한테 넘겨 달라"고 부탁해, '먹방 진심남' 면모로 모두를 폭소케 했다.

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잘 먹는 '상남자' 정우-신승호와의 '서울 뒷골목 투어' 2탄이 웃음 속에 마무리 된 가운데, 직후 공개된 예고편에는 경상북도 문경에서 '경사스러운 먹트립'을 펼친 전현무-곽튜브의 모습이 담겨 다음 방송에 대한 기대를 끌어올렸다.

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MBN·채널S '전현무계획3'은 매주 금요일 밤 9시 10분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com