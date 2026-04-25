김대호, 똑닮은 친동생+미모의 母 공개 "50살 전에 결혼할 것"(불후)

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[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '불후의 명곡'에서 김대호가 50세 전 결혼 의지를 드러낸다.

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KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램이다. 오늘(25일) 방송되는 753회는 '불후의 명곡-아나운서 가족 특집'으로, 김대호 가족, 김현욱X김선근, 박소현 부부, 박태원 가족, 박찬민 가족, 왕종근 가족 등 총 6팀의 재치 넘치는 아나운서 가족들이 출격한다. 이와 함께 'KBS 간판 아나운서' 엄지인이 아나운서 식구들을 지원사격하기 위해 스페셜 MC로 가세해 기대를 모은다.

이 가운데 지난 '2025 예능 급등주 특집'에 출연해 파란을 일으켰던 김대호가 1년 만에 '불후'에 재방문해 이목을 집중시킨다. 앞선 출연 당시 김대호는 프리 선언 직후 '불후'에 출연, "KBS의 둘째 아들이 되겠다"라는 포부를 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이날 김대호는 "지난 '불후' 출연 이후 좋은 기운을 받은 것 같다"라면서 "퇴사한 지 1년 좀 넘었는데 살 만하다"라고 프리 생활 근황을 밝힌다. 이에 '프리 생활 선배' 김현욱과 김선근은 "지금 이 순간도 퇴사한 걸 후회 중"이라며 김대호를 향한 부러움을 폭발시켜 주변을 웃음바다로 만든다.

김대호는 '43세 솔로남'으로서 외로운 근황을 밝히기도. 그는 "사주에 결혼운이 없진 않다"라고 강조하면서 "50세 전까지는 사주에 결혼이 있다더라. 그런데 50세를 넘기면 오랜 기간 힘들 수 있단다"라며 의욕에 가득 찬 눈빛을 빛내 웃음을 자아낸다. 하지만 '결혼 5개월 차 신혼부부' 박소현-고수진 부부의 깨소금 향기 진동하는 투샷에 부러움이 폭발한 김대호는 "나도 퇴근하고 집에 가면 스스로를 안아준다"라며 '셀프 허그 퍼포먼스'를 펼쳐 짠내를 자아낸다는 후문이다.

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한편 이날 김대호 가족은 끈끈한 가족애를 자랑해 눈길을 끈다. 김대호가 동생 김성호 덕분에 아나운서가 될 수 있었던 비하인드 스토리를 공개하는 것. 김성호는 "직업군인으로 복무하던 시절, 대호 형이 '아나운서를 해보려고 하는데 돈이 없다'고 연락을 했다. 한 번도 꿈에 대해 이야기를 한 적이 없는 형이 그런 이야기를 하니 굉장히 좋았다. 마침 설 상여금이 나온 시기여서 아나운서 학원 등록비로 건넸다"라고 밝히고, 김대호는 "이자까지 넉넉하게 갚았다"라고 덧붙여 훈훈한 미소를 자아낸다는 전언이다.

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이와 함께 김대호 가족은 김수희의 '애모'로 무대를 꾸민다. '애모'는 김대호 어머니의 애창곡이자 형제를 키우기 위해 고단한 삶을 견딘 모친의 애환이 녹아 있는 곡. 이에 장성한 두 형제와 어머니의 하모니가 보는 이의 가슴을 뭉클하게 만들 뜻깊은 무대에 기대감이 고조된다.

매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com