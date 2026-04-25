부활 김태원, 건강 악화로 4차례 입원..."父 돌아가신 충격 컸다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 부활 김태원이 오랜 공백 끝에 근황을 전했다.

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24일 유튜브 채널 '김태원클라쓰'에는 '딸의 결혼, 아버지의 마지막… 그리고 부활 | 김태원클라쓰 시즌4'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김태원은 직접 근황을 전하며 팬들과 다시 인사를 나눴다.

김태원은 "여러분이 그리워서 다시 왔다. 그동안 의리 지켜주셔서 정말 고맙고 사랑한다"며 자신을 기다려준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.

1년 6개월 동안 유튜브 활동을 중단했던 김태원은 그간의 상황에 대해 "말씀드리기 뭐하지만 네 번이나 입원했다"고 밝혔다. 그는 "(부활) 14집에 대한 죄책감? 같은 게 있었는데 증명하고 싶었다. 그래서 그걸 돌려드리고 싶다"고 말했다.

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그는 "사실 나는 삶에서 어떤 좋았던 것들보다는 마음 아픈 것들을 더 마음에 새기는 이상한 습관이 있다"며 "작년에 아버님이 돌아가신 것도 엄청난 충격이었지만, 내가 살아가면서 아버지를 회상하고, 그런 아버지를 둔 많은 분들에게 위로가 되는 음악을 만드는 데 최선을 다할 거다"라고 전했다.

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지난해 미국인 사위를 맞이한 김태원은 딸의 결혼 생활에 대해서도 언급했다. 그는 "딸은 미국에서 잘 살고 있다. 한국에서는 기를 못 펴더니 미국에서는 '저 사람이 내 딸인가' 할 정도로 밝다"고 밝혔다.

사위에 대해서는 "그 나이에 내가 생각하지 못했던 표정과 눈빛 같은 것들을 갖고 있는 친구다. 나이에 맞지 않게 굉장히 성숙한 소울을 갖고 있는 거 같다. 그거 하나면 된다"며 "돈 많은 건 중요한 게 아니다. 사람 자체가 내 딸을 얼만큼 아끼고 사랑하느냐가 중요한데 복이 많아서 그런지 우리하고 잘 맞는 사위를 얻은 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

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앞서 지난 1월 한 방송에서 부활 박완규는 김태원의 건강 상태에 대해 "올해만 두 번째 쓰러졌다. 故 신해철 형님 11주기 추모 공연 전날 갑자기 쓰러져 응급실로 옮겨졌고 간신히 의식을 회복했다"며 "(건강이) 여러 가지로 좋지 않다"고 걱정을 전한 바 있다.