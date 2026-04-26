'싱글대디' 김성수, 엄마 잃은 딸의 상처에 눈물.."죽을 것 같다는 말에 펑펑 울어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쿨 김성수가 딸을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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25일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '잘 키운 딸 하나 열 아들 이긴다'라는 주제로 이야기를 나눴다. 이날 방송에는 김성수가 출연했다.

오랜 시간 홀로 딸을 키워온 '싱글대디' 김성수는 "혼자서 딸을 키우고 있는데 딸을 잘 키웠다는 자부심이 있다. 잔소리 안 했는데도 딸이 자기 일을 스스로 하고, 중 ·고등학교 한 번도 지각과 결석 없이 다녔다"고 자랑했다.

또 미대를 준비하던 딸이 대학 두 곳에 동시에 합격해 현재 대학생이 됐다고 밝히며 "가슴이 벅차올라서 숨도 못 쉬었다"고 말했다. 딸이 수능을 보러 가던 날을 떠올린 그는 "아침에 데려다주는데 끝날 때까지 가슴이 떨렸다. 가수 첫 무대할 때보다 더 떨렸다"고 털어놨다. 이어 "지금은 딸이 자기가 등록금을 보태겠다고 아르바이트도 한다. 이런 딸이 있을까 싶다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.

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이날 방송에서는 김성수와 딸의 다정한 통화 내용도 공개돼 출연진의 부러움을 샀다. 김성수의 딸은 아빠에게 다정하게 말을 건네며 "힘든 일이 있으면 언제든 말해", "아프지 말고 건강해", "사랑해"라고 애정을 표현했다.

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이를 들은 현영은 "성공했다. 딸도 착한 거지만 아빠로서 평소에 사랑을 엄청 많이 줘서 아이한테 사랑의 꽃이 자란 거다. 사랑이 충만한 사람이라는 게 멋있어 보인다"며 감탄했다.

김성수는 어렸을 때부터 딸이 어린 시절부터 또래보다 훨씬 성숙하고 속이 깊은 아이였다고 돌아봤다. 사실상 사춘기가 없었다고 느껴질 만큼 의젓했고, 아빠가 걱정할까 봐 아픔조차 쉽게 내색하지 못했던 딸을 떠올리며 애틋한 마음을 전했다.

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이어 김성수는 딸이 고등학생이었을 당시의 일화도 꺼냈다. 그는 "딸과 전화 통화를 했는데 내가 집안일이 힘드니까 '힘들어서 죽을 것 같다'고 넋두리로 말했는데 아이가 깊게 받아들이더니 펑펑 울었다. '이제 아빠까지 없으면 난 어떡하냐'고 했다"고 털어놔 먹먹함을 안겼다.

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이를 들은 심진화는 "(죽음이라는) 단어에 대한 트라우마가 있는 거 같다. 상처가 있는 거다"라며 안쓰러워했다. 김성수의 절친한 동생인 성대현은 "나는 성수 형 차를 타기 싫어했다. 그 이유가 딸과 통화하는 걸 들으면 눈물을 참을 수 없었다. 목소리는 아기인데 엄마가 나한테 하는 말보다 더 어른스럽게 하고 아빠를 떠나지 않게 해야겠다는 간절함이 느껴졌다"고 전해 안타까움을 더했다.

김성수는 "사실 나도 여러 가지 사업하면서 많이 실패했는데 사실 가장이 집에서 힘든 모습을 안 보여주려고 하지 않냐. 그런데 그걸 느꼈는지 딸이 '아빠, 힘든 일 있으면 나한테 기대'라고 하더라"며 눈물을 흘렸다.

한편 김성수는 2004년 결혼해 2006년 딸을 품에 안았지만, 결혼 6년 만에 이혼했다. 이후 2012년 전 배우자가 불의의 사고로 세상을 떠나면서 현재까지 홀로 딸을 키워오고 있다.