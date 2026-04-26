윤영미, 두 아들 美 유학비에 무너졌다 "13년 뒷바라지..통장에 돈 없던 적도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 윤영미가 두 아들의 유학 뒷바라지를 하며 겪었던 힘겨운 시간을 털어놨다.

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25일 공개된 MBN '속풀이쇼 동치미' 예고편에서는 '돈벌이의 끝은 어디인가'라는 주제로 방송인 윤영미, 배우 이상아, 조상기, 김정태 등이 이야기를 나눴다.

예고편에서 윤영미는 13년 동안 미국 뉴욕에서 유학한 두 아들의 뒷바라지를 한 사실을 밝히며 "(물가가) 얼마나 비싼지 정말 상상 초월했다"고 털어놨다.

이어 "며칠 후에 등록금 몇천만 원을 보내야 하는데 통장에 돈이 하나도 없었다"며 "'하나님, 저 내일 아침에 눈 안 뜨게 해주세요'라고 했다"며 힘들었던 당시를 떠올렸다. 그러면서 "외로움과 고독감이 말도 못 한다"고 말하며 북받치는 감정을 드러냈다.

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그런가 하면 이상아는 "진짜로 나는 돈을 잘 모른다"고 말했다. 그는 "첫 작품 출연료를 엄마가 받고 집에 오는 도중에 옆으로 온 한 남자가 허리를 뭐로 찔렀던 적이 있다"며 괴한에게 급습당했던 어머니의 과거 일화를 전해 충격을 안겼다.

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한편 조상기는 "아내 조리원을 알아봐야 하는데 집도 구해야 하고 일도 끊긴 상황이었다"며 "정말 체면 무릅쓰고 산후조리원 협찬을 부탁한 적이 있다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.