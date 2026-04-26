엄지윤♥김원훈 '장기연애', 결국 결혼까지..유재석·신동엽 뜬 초호화 가짜 결혼식

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[스포츠조선 김수현기자] MBC '전지적 참견 시점'이 시련에도 꺾이지 않고 자신만의 길을 개척해 뜻깊은 결실을 낸 코미디언 엄지윤과 금메달리스트 김윤지의 뜨거운 일상을 조명하며 주말 밤을 감동으로 물들였다.

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지난 25일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 395회에서는 누적 조회수 20억만 뷰 신화를 쓴 숏박스 '장기연애'의 주역 엄지윤의 초대형 가짜 결혼식 이벤트 비하인드가 공개됐다.

뜨거운 관심 속에 치러진 이날 결혼식에서 먼저 눈길을 끈 것은 초호화 라인업. 사회 이수근을 비롯해, 양가 어머니 이명화(랄랄)와 나보람, '드레스 이모' 박세미, 축전 영상의 유재석과 신동엽, 축가 정승환, 헤이즈, 폴킴까지, '장기연애' 세계관에 과몰입한 나머지 끝까지 자신의 역할을 놓지 않는 이들의 필사적(?) 연기가 어디서도 볼 수 없는, 오직 팬들만을 위한 역대급 꽁트를 완성했다.

무대를 잃었던 신인 코미디언에서 대세 콘텐츠 크리에이터이자 '부캐 여신'으로 거듭나기까지, 포기하지 않고 달려온 엄지윤의 진심도 고스란히 전해졌다.

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'개그콘서트'가 갑작스럽게 폐지되며 설 곳을 잃었던 그녀는 선배 김원훈과 조진세의 제안으로 시작한 유튜브에서 하이퍼 리얼리티 연기력으로 스스로를 증명해냈다. 자신들을 보러 와준 팬들의 무한 사랑을 마주하고 주마등같이 스쳐 지나간 지난 날에 왈칵 눈물을 쏟아낸 엄지윤은 깊은 감사를 전했다.

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또한, 예비부부들을 위해 3천만 원을 기부, 그 의미를 더욱 뜻깊게 나눴다. "많은 사랑을 받았던 콘텐츠인 만큼 '장기연애'로 끝이 아니라 '장기부부'로 계속 이어졌으면 좋겠다"는 매니저 김세향의 바람대로, 참견인들 역시 육아 전쟁부터 황혼의 요양원까지 무한 확장이 가능한 콘텐츠의 새로운 챕터를 응원했다.

이어진 영상에서는 풋풋한 20대 소녀와 세계 최정상 선수를 오가는 장애인 노르딕스키 국가대표 김윤지의 반전 일상이 시청자들의 이목을 집중시켰다. 아기자기한 인형과 화장품이 가득한 영락없는 20대 소녀의 평범한 방과 달리, 수납장과 책장을 빼곡하게 채운 메달과 트로피는 그녀가 흘린 땀방울의 무게를 짐작케 했다.

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특히 전국장애인체전 수영에서도 5관왕을 휩쓸며, 유일무이하게 동·하계 MVP를 석권한 '특급 올라운더'란 사실은 감탄을 자아낸 대목. 아직도 김윤지를 포기(?)하지 못한 장애인 수영 국가대표 감독의 적극적인 러브콜이 훈훈한 웃음을 자아내기도 했다.

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김윤지는 스키 불모지란 한계를 딛고, 2026 동계 패럴림픽에서 6개 종목에 출전, 금메달 2개, 은메달 3개를 획득하며 동·하계 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 역대 단일대회 최다 메달 신기록을 세웠다. 장애인 노르딕스키 국가대표 손성락 감독이 그녀를 "장애인 스포츠의 새로운 길을 연 선수"로 소개한 이유였다.

게다가 김윤지는 경기 도중 수많은 관중 앞에서 넘어졌지만, 오히려 "민망함을 동력 삼아 빨리 일어나서 끝내야겠다"는 긍정 파워와 집념의 레이스를 보여준 바 있다. 이런 경이로운 결과 뒤에는, 비시즌 전용 훈련장이 없어 차량이 달리는 아스팔트 도로 위에서 거친 노면에 폴대가 엇나가고 숨이 차올라도 '스마일리 오뚝이' 정신으로 가파른 언덕을 오르고 달린 피땀눈물이 있었다.

김윤지가 이토록 치열한 노력을 멈추지 않는 진짜 이유가 있었다. 자신을 향한 많은 관심이 노르딕스키 종목 자체로 이어졌으면 좋겠다는 것. 비장애인 학교를 다녀 체육 수업에서 배제되고 지켜만 봐야 했던 경험을 고백한 그녀는 "장애인에 대한 인식이 바뀌려면, 장애인들이 많이 움직여야 한다"고 강조하며, "장애인이 겪는 불편함을 모르기 때문에 도움을 주지 못하는데 장애인이 친구, 이웃이 되면 인식이 바뀔거라 생각한다"는 희망도 밝혔다.

한계를 깨는 질주가 세상의 편견을 부수고 장애인들에게 용기가 돼 더 많은 '김윤지 키즈'가 나오길 바라는 20살 국가대표의 단단하고 묵직한 진심은 참견인들의 뜨거운 박수갈채를 끌어냈다.

한편, 다음 주 방송에는 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트이자 브랜드 대표 정샘물이 출격한다. 1,350억 매출 신화를 이끈 레전드이자, 집에서는 사춘기 자녀를 둔 현실 엄마로 살아가는 일상이 공개될 예정이다.

피부 관리 비법부터 절친 김태희와의 수다, 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 콘텐츠 촬영 현장에서 앤 해서웨이, 메릴 스트립과 나눈 뷰티 토크까지, '레전드와 레전드'의 만남이 색다른 재미를 더할 예정이다. 이어 MBC 아나운서 박소영의 일상도 그려진다.

'아나테이너'다운 다채로운 일상 속에서도 엉성한 매력으로 웃음을 더하는 '우당탕탕' 하루가 펼쳐진다. 여기에 간절히 원했던 복권 추첨 '황금손' 도전과 선배 아나테이너 문지애와의 만남까지 더해져 시청자들의 궁금증을 자극할 것으로 기대를 모은다.

'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 밤 11시 10분 MBC에서 방송된다.

shyun@sportschosun.com