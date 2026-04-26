미노이, '열애설' 우원재와 결별했나 "나체로 어필했냐" 원색 디스

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 미노이가 과거 열애설 상대였던 래퍼 우원재를 공개 저격했다.

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미노이는 최근 자신의 채널에 '두번째이자 마지막이길'이라는 제목의 영상을 게재했다. '두번째이자 마지막이길'은 전 소속사였던 AOMG와 광고 논란에 대한 내용을 담았던 '처음이자 마지막이길' 발표 이틀 만에 공개한 곡으로, 우원재에 대한 폭로가 담겼다.

"원재야. 가사가 딱 요만큼이네"라며 시작하는 곡에서 미노이는 "너 원래 싸가지 없었잖아", "양치 좀 해 냄새나 XXX", "네가 잡은 기회. 혹시 나체를 보여주면서 어필했니", "역시 끼리끼리. 지가 무슨 교과서 막 이래요"라는 등 원색적인 비난을 쏟아냈다. 곡의 마지막에는 "나락까지 다녀와 더 세졌다"며 변기 물을 내리는 효과음을 삽입, 빅나티 저격 밈을 사용하기도 했다.

미노이와 우원재는 2022년 유튜브 콘텐츠 '요리조리 시즌3'에 함께 출연하며 열애설에 휘말린 바 있다. 그러나 4년 만에 돌연 디스곡을 발표하며 이들 사이에 어떤 일이 있었던 것인지 의문을 갖게 한다.

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1997년 생인 미노이는 2019년 싱글 '너답기기안'으로 데뷔, '미노이의 상담소' '요리조리' 등의 콘텐츠로 인기를 끌었다.

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그러나 2024년 실내 흡연 논란에 이어 광고 촬영 펑크 논란으로 발목이 잡혔다. 미노이는 새벽 라이브 방송에서 오열하며 "하고 싶은 얘기가 정말 많다"고 토로했고, 이후 미노이가 광고 촬영 당일 두 시간 전 펑크를 냈다는 사실이 알려졌다. 이후 미노이는 촬영 당일 펑크를 낸 것이 아니라 해명했다.

1996년 생인 우원재는 2017년 싱글 '시차'로 데뷔, Mnet '쇼미더머니6'에서 3위를 차지하며 얼굴을 알렸다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com