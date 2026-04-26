소개팅 중 옷 벗었다...윤현민 돌발 행동 '왜 이러나', 알고 보니 탁재훈 지령

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[스포츠조선 김수현기자] 소개팅 도중 윤현민의 돌연 상의 탈의와 임원희의 세레나데까지 '아바타 소개팅'이 웃음 폭탄을 안긴다.

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26일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '여심 폭격기' 탁재훈과 김희철이 '연애 바보' 임원희, 윤현민을 위해 '아바타 소개팅'에 나서 역대급 웃음을 선사할 예정이다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에서는 '소개팅 백전백패' 임원희와 '소개팅 무경험자' 윤현민이 '미우새' 공식 '여심 폭격기' 탁재훈과 김희철에게 도움을 받아 '2대 2 아바타 소개팅'에 나서는 모습이 그려져 눈길을 끌었다.

과거 '아바타 소개팅의 레전드'로 꼽히는 탁재훈의 활약이 예고된 가운데, 안 보이는 곳에서 몰래 조종에 나서기로 한 탁재훈과 김희철은 임원희, 윤현민을 향해 "우리가 하라는 것 외에는 아무것도 하지 말라"며 신신당부를 해 긴장감을 자아냈다.

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잠시 후, 임원희, 윤현민과 2대 2 소개팅을 할 두 여성이 등장해 현장은 물론 스튜디오의 이목이 집중됐다. 소개팅 시작과 동시에 다른 곳에서 몰래 지켜보던 탁재훈, 김희철은 임원희, 윤현민을 향해 본격적인 지령을 내리기 시작했다.

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임원희, 윤현민은 이들의 지령을 받을 때마다 당황스러움을 숨기지 못해 여러 차례 위기가 찾아왔다.

특히, 소개팅 도중 윤현민은 돌연 상의 탈의를 하는가 하면, 임원희는 기습 세레나데를 선보이는 등 상상을 초월하는 행동들이 이어져 스튜디오를 초토화시켰다. 과연 이들의 소개팅은 성공적으로 끝날 수 있을지 귀추가 주목된다.

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한편, 소개팅만 했다 하면 실수 연발, 초긴장, 숫기 없는 모습으로 모두의 안타까움을 샀던 임원희는 이날 아바타 소개팅을 계기로 반전의 모습을 보여 모두를 놀라게 했다.

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탁재훈과 김희철마저 당황하게 만든 스킨십은 물론, "오늘부터 1일"이라는 돌발 발언까지 참지 않으며 분위기를 급변시킨 것. 이에 화답한 여성의 반응에 스튜디오는 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

역대급 반전의 연속인 '미우새' 표 '아바타 소개팅'의 결말은 26일 일요일 밤 9시 공개된다.

shyun@sportschosun.com